Coronavirus: Gobernador de San Pablo pide a brasileños guiarse por datos técnicos y no por Bolsonaro

El gobernador del estado brasileño de San Pablo, João Doria, pidió hoy a la población que en lo concerniente a las medidas de prevención ante el coronavirus no siga las recomendaciones del presidente Jair Bolsonaro, luego de que el jefe de Estado insistiera con alentar a los brasileños a salir a la calle a trabajar.

"Quiero reafirmar que atiendan las recomendaciones médicas. Y no a la información divulgada en las redes sociales. Lamento decirlo, pero en este caso, por favor no sigan las directrices del presidente de la República de Brasil. Él guía a la población correctamente, y lamentablemente no lidera a Brasil en la lucha contra el coronavirus", dijo Doria, quien lanzó una campaña publicitaria exhortando a la población a creer en los datos técnicos.

Doria también explicó que en vistas de la situación actual, el equipo médico indicó que no serían necesario tomar medidas de restricción más extremas como el aislamiento total.

Lo público y lo privado: juntos

El gobernador abrió la rueda de prensa agradeciendo a los empresarios de San Pablo por su solidaridad, al mencionar que a la mañana hicieron una reunión virtual con 232 referentes del empresariado que "reunieron respiradores, barbijos, alimentos no perecederos, en apoyo y solidaridad a la salud pública del estado de San Pablo".

"Agradezco la solidaridad de las empresas ciudadanas que ya han donado más de 180 millones de reales (u$s 35 millones) en productos, servicios y recursos para las áreas de salud, seguridad y comunidades vulnerables. La iniciativa privada que trabaja junto al Gobierno del Estado para ayudar a los brasileños en San Pablo frente a la crisis causada por el coronavirus", había adelantado Doria esta mañana.

El gobernador también agradeció expresamente a los trabajadores sanitarios y pidió el apoyo de todos para ellos. "Comprendo y apoyo que estén trabajando. Nuestro aplauso a ustedes, nuestra sensiblidad a vuestro trabajo y a salvar vidas".

