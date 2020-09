Coronavirus: para la Unión Europea "no es el momento" de retirar los estímulos económicos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo hoy que aún "no es el momento" de retirar los estímulos económicos puestos en marcha para contrarrestar el impacto de la pandemia de coronavirus, al tiempo que ha llamado a estar "orgullosos" de la respuesta que hasta ahora ha dado la UE a la crisis.

"Mientras el virus siga presente también lo estará la incertidumbre, en Europa y en el mundo. Así que definitivamente no es el momento de retirar el apoyo" a la economía, dijo ante el Parlamento Europeo durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión, un año después de su asunción en el cargo

"Nuestras economías necesitan un apoyo continuado y hay que dar con el delicado equilibrio entre ese apoyo financiero y garantizar la sostenibilidad fiscal", apuntó y propuso "mantener el rumbo" ahora que las previsiones apuntan a que las economías del euro "se empezarán a mover de nuevo" tras haber registrado una caída del PBI del 12% en el segundo trimestre.

La UE dio una respuesta "sin precedentes" a la crisis generada por la pandemia con medidas como la suspensión de las reglas fiscales, la creación del fondo temporal para pagar ERTE o el fondo de recuperación de u$s 824.000 millones.

Mirá también La OCDE prevé que la economía mundial se contraerá un 4,5% en 2020 por la pandemia La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico revisó al alza su proyección de junio sobre la producción económica mundial para este año, pero también adelantó que el PBI mundial crecerá un 5% menos

Qué reformular en el trabajo

También reconoció que "para mucha gente, el trabajo ya no es rentable". Los salarios bajos, criticó, "destruyen la dignidad de la gente, penalizan al emprendedor que paga salarios decentes y distorsiona la competencia justa en el mercado único". "Por eso, la Comisión presentará una propuesta legal para ayudar a los Estados miembros a establecer un marco para salarios mínimos. Todo el mundo debe tener a un salario mínimo ya sea a través de acuerdos colectivos o con salarios estatutarios", explicó.

Ante posibles reticencias, la funcionaria recalcó que se con la experiencia de muchos estados miembros se constató que los salarios mínimos "negociados correctamente" garantizan puestos de trabajo y justicia social.

La OCDE, también: incluso en 2021

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) exhortó hoy a los gobiernos a que mantengan sus estímulos fiscales durante todo 2021 y alertó de los peligros de tratar de equilibrar las finanzas públicas antes de tiempo.

La economista jefe del organismo, Laurence Boone, recomendó a los responsables políticos que no repitan "los errores fiscales de la última crisis", cuando se retiraron pronto los estímulos y se dificultó la senda de recuperación.

"Ya habrá tiempo de ajustar las finanzas públicas, pero ese momento no es 2021", señaló en la rueda de prensa donde se publicaron las nuevas perspectivas económicas mundiales.

A la consulta de EuropaPress sobre qué deberían hacer países como España o Italia, que han registrado déficits públicos constantes en los últimos años, Boone matizó que la recomendación de la OCDE es para que el dinero "vaya donde sea necesaria".

La economista agregó que para las economías que tienen poco margen de maniobra fiscal, por los déficits y su elevada ratio de deuda, "tenemos el dinero europeo". Y confirmó que el fondo de recuperación de la UE cambia mucho la perspectiva en comparación con la última crisis financiera.

El club de países ha revisado este miércoles al alza sus previsiones económicas mundiales en comparación con junio. Así, la OCDE estima ahora que el PBI mundial se contraerá un 4,5%, frente al 6% que estimaba hace apenas tres meses.

Este descenso, con respecto a las proyecciones previas a la pandemia, supone que la economía mundial a finales de 2021 todavía estará u$s 7 billones por debajo de lo previsto a finales de 2019. Esta previsión podría reducirse hasta u$s 4 billones en el escenario más optimista, aunque podría ampliarse hasta u$s 11 billones en caso de que durante el año que viene siga sin estar disponible una vacuna y continúen los rebrotes del virus.

"El PBI de muchos países estará, a finales de 2021, por debajo de los niveles de 2019 y muy por debajo de lo esperado antes de la pandemia", apuntó Boone.