Coronavirus: gobernador de San Pablo pide a brasileños guiarse por datos técnicos y no por Bolsonaro

El gobernador del estado brasileño de San Pablo, João Doria, pidió hoy a la población que en lo concerniente a las medidas de prevención ante el coronavirus no siga las recomendaciones del presidente Jair Bolsonaro, luego de que el jefe de Estado insistiera con alentar a los brasileños a salir a la calle a trabajar y mientras el país reporta 159 muertes y 4579 infectados por el Covid-19.

"Quiero reafirmar que atiendan las recomendaciones médicas. Y no a la información divulgada en las redes sociales. Lamento decirlo, pero en este caso, por favor no sigan las directrices del presidente de la República de Brasil. Él guía a la población correctamente, y lamentablemente no lidera a Brasil en la lucha contra el coronavirus", dijo Doria, quien lanzó una campaña publicitaria exhortando a la población a creer en los datos técnicos.

Doria también explicó que en vistas de la situación actual, el equipo médico indicó que no serían necesario tomar medidas de restricción más extremas como el aislamiento total. El secretario de Salud, José Henrique Germann, aclaró que "de los casos iniciales que tenemos diría que no tendremos la necesidad de repetir el aislamiento social muchas más veces y no hacer un encierro obligatorio".

Quédese en casa

El spot publicitario de un minuto de duración, del Ministerio de Salud de San Pablo, resalta cinco veces la recomendación de "quedarse en casa" y también alude sin decirlo a la identificación popular de Bolsonaro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al punto que le dicen "el Trump tropical".

"Siga lo que dicen los especialistas en pandemia: quédese en casa. Lo que dicen los gobernantes europeos que están enfrentando la pandemia: quédese en casa. Lo que dice el presidente de Estados Unidos, que antes decía que todos fueran a trabajar: quédese en casa. Siga lo que dice la OMS, quédese en casa. La economía, la gente trabaja y se recupera. La vida de la gente que uno ama, no da para recuperar. #quédeseencasa".

De amigos para las elecciones, a rivales

La semana pasada, Bolsonaro había acusado de lunático a Doria por decretar la cuarentena desde el martes 24 de marzo. Hace un año y medio, Doria era alcalde de San Pablo, y se postulaba por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) a la gobernación.

En octubre de 2018, Doria ganaba las elecciones y expresaba su apoyo a Bolsonaro, al punto que la prensa evaluó que "los bolsonaristas gobernarían en San Pablo, Minas y Río de Janeiro".

La interna política ante el coronavirus

Pero la pandemia de coronavirus y su impacto en Brasil llevaron a sus mandatarios a decisiones distintas, y en particular, durante las primeras semanas, Bolsonaro minimizó los efectos del Covid-19. La semana pasada, las 27 capitales regionales de Brasil decretaron la cuarentena obligatoria al comercio y los servicios considerados no esenciales para combatir la enfermedad, medidas elogiadas por los expertos pero fustigadas por Bolsonaro.

Xinhua

En San Pablo, el estado más rico y poblado de Brasil, Doria determinó el martes pasado el cierre de todos los establecimientos comerciales no esenciales en los 645 municipios del estado hasta el 7 de abril, aunque no descartó que la medida puede ser extendida en caso de ser necesario.

En Río de Janeiro, la ciudad más turística de Brasil, el alcalde Marcelo Crivella ordenó el cierre del comercio, por lo que bares y restaurantes sólo podrán trabajar con entregas a domicilio. En el estado homónimo, el gobernador Wilson Witzel suspendió las funciones en cines y teatros, además de partidos de fútbol y fiestas concurridas.

Lo público y lo privado, juntos

"Agradezco la solidaridad de las empresas ciudadanas que ya han donado más de 180 millones de reales (u$s 35 millones) en productos, servicios y recursos para las áreas de salud, seguridad y comunidades vulnerables. La iniciativa privada que trabaja junto al Gobierno del Estado para ayudar a los brasileños en San Pablo frente a la crisis causada por el coronavirus", había adelantado Doria esta mañana.

También agradeció expresamente a los trabajadores sanitarios y pidió el apoyo de todos para ellos. "Comprendo y apoyo que estén trabajando. Nuestro aplauso a ustedes, nuestra sensiblidad a vuestro trabajo y a salvar vidas".