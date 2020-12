Coronavirus en Estados Unidos: Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton ofrecieron vacunarse para generar confianza a la población

Los ex presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton se ofrecieron como voluntarios para vacunarse contra el coronavirus ante las cámaras con el fin de promover la confianza del público en la seguridad de la vacuna una vez que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) la autorice.

Los ex mandatarios esperan que una campaña de concientización ayude a promover la confianza en la seguridad y efectividad de la vacuna. La iniciativa se conoce en momentos que los funcionarios de salud pública estadounidenses redoblan esfuerzos para convencer al público de que se vacune.

Obama, de 59 años, dijo que tiene “total confianza” en las autoridades sanitarias del país, incluido el inmunólogo Anthony Fauci, una figura científica muy respetada en Estados Unidos -salvo por el presidente Donald Trump - y director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas desde 1984.

“Si Anthony Fauci me dice que esta vacuna es segura y puede inmunizar contra la Covid-19, definitivamente la tomaré”, dijo en una entrevista radial.

Y añadió: “Les prometo que cuando (la vacunación) se haga para personas que corren menos riesgos, la tomaré. Puede ser que termine haciéndolo en la televisión o que lo filmen, solo para que la gente sepa que confío en la ciencia”, explicó.

En tanto, Freddy Ford, jefe de personal de Bush , dijo más tarde a la cadena CNN que el ex presidente republicano de 74 años también estaba dispuesto a promover las vacunas, administrándose la dosis “ante las cámaras”.

El secretario de prensa de Clinton, Ángel Ureña , dijo al mismo medio que el ex presidente demócrata, también de 74 años, sería vacunado públicamente.

"El presidente Clinton definitivamente tomará una vacuna tan pronto como esté disponible para él, según las prioridades determinadas por los funcionarios de salud pública. Y lo hará en un entorno público si eso ayuda a instar a todos los estadounidenses a hacer lo mismo", aseveró.

Vacunarán a 100 millones para febrero

El gobierno estadounidense espera concretar la vacunación de 100 millones de personas o alrededor del 40% de los adultos del país para fines de febrero.

En rueda de prensa, el jefe de los científicos de la campaña del Gobierno para la producción de vacunas, Moncef Slaoui, dijo confiar en que la FDA apruebe pronto el uso de alguna vacuna, como las de Pfizer o Moderna.

Hace dos días, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomendó que el personal de atención médica y los residentes de geriátricos sean los primeros en la fila para cualquier vacuna que obtenga autorización de emergencia.

Vacilación

Durante la entrevista, Obama pareció reconocer el excepticismo de algunos respecto de las vacunas. A los expertos en salud les preocupa que pueda provocar que las minorías, que han sido más afectadas por la pandemia, eviten recibirla.

"Tengo entendido que usted sabe históricamente, todo lo que se remonta a los experimentos de Tuskegee, etc., por qué la comunidad afroamericana tendría cierto escepticismo. Pero el hecho es que las vacunas son la razón por la que ya no tenemos poliomielitis, la razón por la que no tenemos un montón de niños muriendo de sarampión y viruela y enfermedades que solían diezmar poblaciones y comunidades enteras", dijo.

Estudios anteriores han revelado que las comunidades minoritarias tienen tasas de mortalidad más altas por coronavirus, están más expuestas y son más vulnerables en parte debido a condiciones preexistentes.