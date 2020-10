Coronavirus: cómo es el Plan Marshall para recuperar a la economía española

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció hoy que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española movilizará u$s 84.000 millones de los fondos europeos en los próximos tres años, periodo en el que prevén aporte un crecimiento de 2,5 puntos porcentuales de PBI al año y genere en conjunto más de 800.000 puestos de trabajo.

Sánchez presentó el plan en una videoconferencia a la que se conectaron todos los miembros del Ejecutivo, la patronal y los sindicatos, los embajadores de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) y representantes de la sociedad civil.

"Ofrezco la unidad y la estabilidad para que la economía funcione", afirmó en un discurso donde además de números concretos, alentó a la resiliencia de los españoles. Ya a fines de marzo, Sánchez le pedía a la UE "un gran plan Marshall de inversiones" para todo el bloque, en vistas de los estragos de la pandemia de Covid-19, alegando que "Europa está en guerra contra el coronavirus"

El mandatario destacó que el plan busca la "modernización" de España y un crecimiento "inclusivo", para lo que detalló que de los u$s 164.000 millones -el 11% del PBI-, que recibirá España entre 2021 y 2026, con el Plan de Recuperación se movilizarán u$s 84.000 millones los tres primeros años, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (u$s 69.000 millones) y del fondo 'React-Eu' (u$s 14.500 millones).

Se suman los más de u$s 93.000 millones previstos de los fondos estructurales y de la Política Agraria Común (PAC) para 2021-2027, señaló Europapress.

En concreto, la inversión verde vinculada a la transición ecológica representará más del 37% del total del plan y la digital cerca del 33%, señaló Sánchez, e indicó que el objetivo es crear miles de puestos de trabajos, miles de empresas y aumentar el tamaño de pymes.

De esta forma, apuntó que el efecto multiplicador de la "modernización" del plan generará más de 2,5 puntos porcentuales adicionales de crecimiento del PBI en los próximos tres años y creará más de 800.000 empleos en el periodo.

Sánchez destacó que la recuperación precisa de la movilización de "todas las energías nacionales", y pidió que el Plan de Recuperación se ponga en marcha "cuanto antes" y acelerar el calendario, algo que solo ve posible presentando los Presupuestos, a los que adelantará u$s 31.000 millones del plan de recuperación. Eso permitirá acelerar la ejecución del plan y más allá del plazo que marca la UE para los pagos, aseguró.

El plan fija los objetivos y programas en los que se plasman los fondos europeos de u$s 164.000 millones concedidos a España y para cuyo desarrollo se aprobará un real decreto ley que agilizará su tramitación eliminando trabas administrativas.

Basado en cuatro ejes transversales (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género), el plan impulsará u$s 29.000 millones de los fondos europeos en 2021, contempla la creación de más de 65.000 plazas de educación infantil, 1460 unidades de acompañamiento para atención de alumnado vulnerable o la formación en capacidades digitales del 80% de la población.

También acelerará en un 40% los objetivos cuantitativos del Plan Nacional de Energía y Clima, adelantando a 2023 los objetivos de 2025.