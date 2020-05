Coronavirus: Trump prohibió la entrada a EE.UU. de pasajeros desde Brasil

Estados Unidos, el país con el mayor número de casos de coronavirus (1.6 millón y cerca de las 100.000 muertes), prohibió el ingreso de los brasileños a su territorio. El gigante del Mercosur, con 357.839 y 200.500 fallecidos, se transformó en el segundo país más afectado por la pandemia.

Más temprano Robert O’Brien, consejero de la Casa Blanca en temas de Seguridad Nacional, dijo en una entrevista con el canal CBS que el gobierno estaba trabajando en “una decisión 212 (F)” de la ley de Inmigración y Nacionalidad, al igual que como había sucedido con las prohibiciones de ingreso desde el Reino Unido, Irlanda, Europa y China meses atrás.

O’Brien dijo que Brasil estaba atravesando un “momento duro” y que esperaba que la medida fuera temporal, aunque aclaró que “vamos a tomar todas las medidas necesarias para proteger al pueblo estadounidense”. Consultado sobre si se estaba analizando extender la prohibición al resto de la región, el asesor optó por la cautela y dijo que se analizará la situación “país por país”.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había adelantado que estaba considerando tomar una decisión en esa línea, aunque no la había concretado hasta ahora. “Me preocupo por todo, no quiero que las personas vengan aquí y contagien a nuestra gente –había dicho Trump la semana pasada–. No quiero que se enfermen allá [Brasil] tampoco. Les estamos enviando respiradores, tenemos miles”, agregó el mandatario.

Previamente, el gobierno de Jair Bolsonaro había tratado de convencer a las autoridades estadounidenses de que una suspensión oficial no era necesaria ya que los viajes entre ambos países habían sido reducidos por las propias aerolíneas y prácticamente habían quedado limitados a vuelos de repatriación.

Previo a la pandemia, el gobierno brasileño había estado haciendo esfuerzos para mejorar los lazos con EE.UU., eliminando los requisitos de visa para los visitantes estadounidenses en un intento por impulsar el turismo en el país.