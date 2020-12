Coronavirus: Trump aprobó paquete multimillonario pero los demócratas quieren más

Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos intentarán hoy aprobar pagos de u$s 2000 como ayuda por el coronavirus, luego de que finalmente el presidente Donald Trump desistió de enfrentar a los legisladores y promulgó ayer un proyecto de ley de ayuda por la pandemia y gastos por u$s 2,3 billones.

De esta forma se restauraron los beneficios por desempleo a millones de estadounidenses y brindan fondos para mantener operando a las agencias del gobierno, mientras el Covid-19 sigue causando estragos en el país, más que en cualquier otro.

Trump, quien dejará el cargo el 20 de enero tras perder las elecciones presidenciales ante el demócrata Joe Biden, dio marcha atrás a sus amenazas de bloquear el proyecto de ley, que fue aprobado por el Congreso la semana pasada, después de que enfrentó presiones de legisladores de ambos partidos.

El presidente había dicho la semana pasada que el proyecto de ley era una "desgracia" y exigió al Congreso que lo cambiara para aumentar los pagos en efectivo a los estadounidenses desde u$s 600 a u$s 2000, a la vez que exigió recortes en otras áreas. No estaba claro por qué Trump, quien se ha negado a reconocer su derrota frente a Biden, cambió de opinión sobre el paquete de estímulo. Su sorpresiva resistencia de último minuto había amenazado con generar caos en las últimas semanas de su presidencia.

En todo caso, las acciones en Estados Unidos tocaron máximos récord en la apertura de hoy, con avances en los sectores financieros y de energía. El Dow Jones subía un 0,28%, a 30.283,23 unidades. El S&P 500 avanzaba un 0,54%, a 3.723,03 unidades y el Nasdaq Composite sumaba un 0,86%, a 12.914,641 unidades.

Por lo pronto, los legisladores demócratas que tienen una mayoría en la Cámara de Representantes y vienen pidiendo hace muchas semanas cheques de ayuda de u$s 2000, esperan aprovechar la inusual coincidencia con Trump para avanzar con la propuesta en una votación hoy, o al menos dejar constancia de que los republicanos se oponen a ella.

Muchos de los republicanos se oponen a los mayores pagos y Trump podría no tener la influencia necesaria para hacerlos cambiar de opinión. Parece poco probable que la propuesta gane fuerza en el Senado, de mayoría republicana.