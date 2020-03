Coronavirus: Senado de EE.UU. aprobará u$s dos billones para reforzar la economía

Senadores de Estados Unidos votarán hoy un plan de estímulos económicos por u$s dos billones, un esfuerzo bipartidista para aliviar el devastador impacto de la pandemia de coronavirus.

Esta madrugada, asesores del presidente Donald Trump, senadores republicanos y demócratas anunciaron que se llegó a un acuerdo para dar luz verde al paquete de ayuda sin precedentes después de cinco días de maratónicas negociaciones.

"Vamos a aprobar este proyecto de ley más tarde en el día", dijo el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.

Se espera que el gigantesco paquete de ayuda incluya u$s 500.000 millones en fondos para las industrias más afectadas y un monto comparable que entregaría hasta u$s 3000 en efectivo a millones de familias estadounidenses.

También se destinarán u$s 350.000 millones en créditos a pequeñas empresas; u$s 250.000 millones en creación de empleos y unos u$s 150.000 millones en subsidios para diversas iniciativas de salud pública, incluyendo u$s 100.000 millones para hospitales y sistemas de atención médica relacionados.

La idea es inyectar efectivo en la economía estadounidense para mitigar el golpe de la pandemia, que ya dejó más de 660 muertos y 50.000 infectados en el país.

"Este no es un momento de celebración, sino de necesidad", dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Se espera que el proyecto de ley se apruebe fácilmente en el Senado, más aún porque el senador Rand Paul, un republicano que fue el único que se mostró en contra de una ronda anterior de financiamiento de emergencia por el virus, podría verse impedido de votar tras dar positivo de la infección.

Nueva York - Xinhua

Si se aprueba, el paquete de rescate sin precedentes, que Schumer llamó el más grande en la historia de Estados Unidos, sería el tercero aprobado por el Congreso este mes para contrarrestar el impacto de la crisis.

Para convertirse en ley, la medida debe ser aprobada por el Senado liderado por los republicanos y por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas. La presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi, fue consultada durante las negociaciones sobre el acuerdo bipartidista.

La iniciativa también debe ser promulgada por Trump, quien ayer dijo que quería que los estadounidenses pusieran fin a las restricciones de "distanciamiento social" dispuestas por la pandemia y que vuelvan a trabajar para mediados de abril.

Hasta 46 millones perderían sus empleos

Unos 46 millones de personas en Estados Unidos podrían quedar sin empleo en el corto plazo por los cierres de empresas de servicios que tienen "mucho contacto" con el público durante la batalla contra la epidemia del coronavirus, dijo hoy el presidente de la Reserva Federal de St Louis, James Bullard.

"Son personas que están en algún tipo de ocupación en que tienen interacción con el público y eso es exactamente lo que nuestras autoridades de salud dicen que no se supone que ocurra", dijo Bullard.

Mientras se espera la aprobación del paquete billonario, Bullard dijo que la atención debería estar ahora en derivar esos beneficios a los trabajadores y empresas lo más rápido posible, a fin de garantizar que las personas puedan permitirse someterse a cuarentenas y contener el impacto económico que se verá en el segundo trimestre, de abril a junio.