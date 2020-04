Coronavirus: Estados Unidos ya superó las 10.000 muertes

Mientras Nueva York, el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos, anuncia el posible "aplanamiento de la curva", el resto del país se prepara para lo que podría ser la semana más desafiante en la lucha contra el coronavirus –el país reportó 338.995 casos positivos y 10.335 muertes por Covid-19–, teniendo en cuenta que el aumento acelerado de fallecimientos ya se acerca a las cifras de Italia y España, aunque los duplica en cantidad de contagios.

"Va a haber un pico de hospitalizaciones, una semana con un máximos de casos en la UCI [unidades de terapia intensiva] y desafortunadamente, con la mayor cantidad de muertes", dijo hoy el almirante Brett Giroir, médico y miembro del equipo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, a la cadena ABC.

Giroir destacó en particular la expansión de la epidemia en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Detroit. Casi el doble de personas están muriendo cada día en Estados Unidos en comparación a los decesos en España e Italia, según los datos más recientes. Sólo el domingo, el número de víctimas fatales fue de 1144 el domingo.

Los hospitales reportan situaciones caóticas con falta de camas, respiradores y equipos de protección, mientras los pacientes aislados de sus familias mueren solos. En tanto, más del 90% de los estadounidenses está bajo orden de permanecer en casa.

En términos de exámenes y tratamiento, los hospitales no tienen la capacidad suficiente para hacerse cargo del aumento de casos, que está provocando un fuerte trauma emocional a doctores y enfermeras, de acuerdo al reporte elaborado por el Departamento de Servicios Humanos y Salud de Estados Unidos.

Frente a este escenario complejo, no obstante, la Universidad de Washington elaboró un modelo –citado por la Casa Blanca– proyecta que las muertes por Covid-19 en los EE.UU. podrían estar rondando las 81.766, en vez de las entre 100.000 y 200.000 que se proyectaban hace unos días. El modelo también proyecta un pico para el 15 de abril y un máximo de muertes diarias de hasta 3130 el día siguiente.

Nueva York podría estar "aplanando la curva"

En su parte de prensa diario, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que la cantidad de nuevas hospitalizaciones como de las internaciones en terapia intensiva y del número de intubaciones ha bajado drásticamente, lo que "podría sugerir un posbible aplanamiento de la curva". En sólo tres días el número de ingresos a hospitales se redujo un 67%.

Hasta ahora en todo el estado Nueva York, el epicentro de la pandemia en los EE.UU., hay 130.689 casos positivos de los cuales 16.837 están hospitalizados y otras 4504 personas se encuentran en terapia intensiva.

Sin embargo, Cuomo alertó a la población que "este no es el momento para relajarse" y dijo que no cometería el error de otras ciudades de levantar las restricciones antes de tiempo. "Este es un enemigo que subestimamos desde el primer día y hemos pagado un alto precio por eso", reconoció. En esta línea, el gobernador confirmó que tanto las medidas de distanciamiento social (conocidas como New York Pause), el cierre de escuelas y de comercios no esenciales seguirán funcionando hasta el 29 de abril. "Sé lo que esto le hace a la economía, pero no voy a elegir entre la salud pública y la actividad económica", afirmó.

Cuomo aseguró que el distanciamiento social están funcionando e instó a la policía a endurecer el cumplimento de las medidas. Además, elevó las multas por violar las restricciones de u$s 500 a u$s 1000.

Cuomo también adelantó que hoy llamará al presidente Donald Trump para pedirle que el buque hospital de la Marina estadounidense, el USNS Comfort que anclado en las costas de la ciudad de Nueva York, pueda atender también a paciente con coronavirus.

El 'efecto coronavirus' en la economía

Funcionarios de la Casa Blanca han estado discutiendo la posibilidad de una emisión de bonos del Tesoro estadounidense relacionada al coronavirus, confirmó hoy Larry Kudlow, el principal asesor económico de la administración Trump. Kudlow dijo que era tiempo de vender bonos para recaudar efectivo en favor de las iniciativas de apoyo por la pandemia y que pensaba que los "bonos de guerra" eran una gran idea. "Esta sería una inversión de largo plazo en el futuro de la salud, la seguridad y la economía estadounidenses", dijo a CNBC en una entrevista. "Desde mi punto de vista, sin tomar en cuenta las consideraciones técnicas, creo que el concepto es el adecuado", sostuvo Kudlow.

Por su parte, Janet Yellen, la exvicepresidenta de la Reserva Federal, afirmó que el PBI estadounidense caerá al menos un 30% en el segundo trimestre y apuntó que el desempleo está en torno a 12% debido al coronavirus. Yellen advirtió que el impacto económico real de la pandemia todavía no se ve reflejado en los datos actuales.