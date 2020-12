Coronavirus: Estados Unidos aprobó el segundo mayor paquete de ayuda, de u$s 900.000 millones

Tras varios meses de negociaciones fallidas, el Congreso de Estados Unidos alcanzó un acuerdo para lanzar un paquete de ayuda económica contra el coronavirus valorado en casi u$s 900.000 millones y para hoy se prevé que obtenga su aprobación en la Cámara de Representantes, tras lo cual se estima que el Senado lo votará rápidamente.

El paquete será la primera ayuda aprobada por el Congreso desde marzo pasado y llega cuando la pandemia se acelera en Estados Unidos, que además de lamentar más de 317.000 estadounidenses muertos, infecta cada día a más de 214.000 personas y frena la recuperación económica.

La medida se adjuntará a un proyecto de ley de gastos más grande por u$s 1,4 billones que financiará la actividad del gobierno estadounidense hasta septiembre de 2021. El acuerdo incluye ayudas económicas de hasta u$s 600 en función de los ingresos del destinatario, y bono por desempleo de hasta u$s 300 por semana, así como una partida de u$s 284.000 millones para que las empresas y negocios afectados por la crisis de la pandemia puedan hacer frente a los alquileres y a la nómina de sus trabajadores.

A su vez, se destinaron u$s 82.000 millones para los pagos de universidades y escuelas, además de otros u$s 25.000 millones para el pago de alquileres e hipotecas, y otros fondos para la distribución de las vacunas contra el coronavirus, detalla la cadena NBC.

"Hoy, hemos llegado a un acuerdo con los republicanos y con la Casa Blanca para lanzar un paquete de emergencia contra el coronavirus, con el que se entrega de manera urgente fondos para salvar las vidas y los medios de subsistencia del pueblo estadounidense", indicaron ayer en un comunicado conjunto la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.

Qué dijo Biden

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, celebró el acuerdo pero aseguró que al tratarse de una "sesión del pato cojo", expresión para referirse a que el Congreso volverá el próximo año a reunirse por el mismo asunto, el trabajo "está lejos de haber terminado".

"Este proyecto de ley proporciona un apoyo temporal fundamental para millones de estadounidenses que han perdido sus trabajos por causas ajenas a ellos", dijo y destacó que es "un salvavidas" para las pequeñas empresas "que luchan por mantenerse a flote" y "proporciona un pago inicial importante que se necesita en la adquisición y distribución de vacunas".

El proyecto de ley sería el segundo paquete de estímulo más grande en la historia de Estados Unidos, solo detrás del proyecto de ley de ayuda de u$s 2,3 billones aprobado en la primavera boreal. Los economistas dicen que el dinero jugó un papel fundamental en un momento en que las medidas de distanciamiento social clausuraron amplias franjas de la economía más grande del mundo.