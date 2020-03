Coronavirus: EE.UU. amplía al Reino Unido la prohibición de viajar que ya regía para el resto de Europa 

Donald Trump anunció hoy que restringirá los viajes al Reino Unido y a Irlanda por temor a la propagación del coronavirus, dos países que había dejado afuera de la primera prohibición de esta semana, y aseguró que también está considerando poner restricciones a los vuelos internos .

"Estamos evaluando esto seriamente, sí, de hecho, lo hemos evaluado y va a ser anunciado", expresó el presidente estadounidense acompañado de un grupo de funcionarios en una conferencia de prensa, en la que además informó que se hizo la prueba médica para determinar si tiene coronavirus, una posibilidad que surgió con fuerza esta semana luego que un funcionario brasileño con el que estuvo el fin de semana pasado diera positivo.

Luego, el vicepresidente Mike Pence precisó que los viajes al Reino Unido e Irlanda quedan suspendidos desde la medianoche del lunes.

Según Pence, los expertos en salud hicieron una recomendación "unánime" al Presidente "de que suspenda todos los viajes desde el Reino Unido e Irlanda".

Según las nuevas restricciones, los estadounidenses en el Reino Unido e Irlanda aún pueden regresar a los Estados Unidos, pero serán "canalizados a través de aeropuertos y procesos específicos".

Trump, quien hizo una aparición al comienzo de la sesión informativa, también dijo que está considerando nuevas restricciones a los viajes nacionales, e instó a las personas a no viajar si no fuera esencial: "Si no tiene que viajar, no lo haga".