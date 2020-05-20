El Cronista
Internacionales Miércoles 20 de Mayo de 2020
Coronavirus: Brasil superó los 1000 muertos por día
|MONEDAS
|Compra
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|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|65,0000
|70,0000
|DÓLAR BLUE
|-3,1250
|120,0000
|124,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,2196
|-
|119,0370
|EURO
|0,0569
|74,1536
|74,1958
|REAL
|0,0746
|11,7945
|11,8021
|BITCOIN
|-0,3560
|9.679,9100
|9.687,3000
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|9,0361
|22,6250
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|35,7143
|19,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|33,3333
|20,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|26,6000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|90,00
|90,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|2,6667
|1,54
|1,50
|DISC USD NY
|-2,8571
|68,00
|70,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-2,2290
|40.286,7200
|BOVESPA
|-0,5600
|81.194,2900
|DOW JONES
|-1,5900
|24.597,3700
|S&P 500 INDEX
|-1,0484
|2.953,9100
|NASDAQ
|-0,5400
|9.234,8280
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,2367
|309,7495
|310,4844
|TRIGO CHICAGO
|0,4024
|183,3511
|182,6162
|MAIZ CHICAGO
|0,1559
|126,4713
|126,2745
|SOJA ROSARIO
|-0,9029
|219,5000
|221,5000
|PETROLEO BRENT
|-0,8905
|34,5000
|34,8100
|PETROLEO WTI
|0,0000
|31,8200
|31,8200
|ORO
|1,0221
|1.749,5000
|1.731,8000
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