Coronavirus: la OMS dijo que los pacientes recuperados pueden seguir infectando durante 2 semanas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reveló que las personas que se han infectado con el nuevo coranvirus y que han dejado de padecer síntomas, pueden seguir contagiando dos semanas después. En este sentido,Tedros insitió que aunque los pacientes recuperados ya no presenten síntomas, sigan en aislamiento.

Tedros advirtió que en la última semana "hemos visto una rápida escalada de casos de Covid-19" y agregó que ya se registran más muertes y casos afuera de China (97.476 contagios), que en el país donde se originó la pandemia (81.032). También reconoció el auumento de medidas de contención como el distanciamiento social, cierre de escuelas y la cancelación de eventos deportivos y otras actividades sociales, aunque, cuestiónó, "no hemos visto un incremento urgente de los exámenes, aislamiento y la trazabilidad de los contactos, que es el pilar fundamental de la respuesta".

"La distancia social puede ayudar a reducir la transmisión y le da tiempo a los sistemas sanitarios a afrontar la situación. Lavarse las manos y toser cubriéndose con el codo puede reducir el riesgo para uno y para los demás. Pero en sí mismas, estas medidas no son suficientes para extinguir la pandemia. Es una combinación de todas ellas lo que hace la diferencia", alertó Tedros y agregó: "La manera más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es romper la cadena de transmisión. Y para lograr eso, se necesita hacer tests y aislar. No se puede combatir un incendio a ciegas. Y no podemos frenar esta pandemia si no sabemos quién está infectado. Tenemos un mensaje simple: hagan los análisis. Examinen cada caso sospechoso"

El director general de la OMS dijo que cada día se están produciendo más tests para satisfacer la demanda global y que la OMS ya ha enviado casi 1.500.000 pruebas a 120 países.

Tedros insistió en la importancia de que las personas se laven las manos para reducir el riesgo de infección por el coronavirus, "un acto de solidaridad" e instó a la población a que evite el acopio de productos sanitarios esenciales, como medicamentos, ya que esto puede crear "escasez" de fármacos y de otros productos necesarios para la atención médica.

Tedros también informó que, aunque la población de mayor riesgo son las personas mayores de 60 años, también hay jóvenes e incluso niños que han muerto. También reconoció que "muchos países" ya han excedido su capacidad para atender a las personas que están leves.

"A medida que el coronavirus se traslada a países de bajos ingresos, estamos profundamente preocupados por el impacto que podría tener en las poblaciones con alta prevalencia del VIH o niños desnutridos. Hacemos un llamamiento a cada país e individuos para que hagan todo lo posible para detener la transmisión", reflexionó.