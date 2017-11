Corea del Norte dice que Trump es un delincuente y lo sentencia a muerte

Corea del Norte redobló su retórica desafiante contra Estados Unidos, al sentenciar a muerte al presidente, Donald Trump.

Las amenazas aparecieron publicadas en el diario oficial del gobernante Partido del Trabajo de Corea, en un artículo que hace referencia a las críticas contra Corea del Norte vertidas por el mandatario estadounidense durante su gira por Asia, la semana pasada.

"Los imprudentes comentarios de Trump no pueden verse sino como la confirmación de la hostilidad de la Casa Blanca a la República Popular Democrática de Corea, y como una declaración de guerra", señaló el diario Rodong Sinmung.

En línea con la retórica agresiva que vienen empleando los dos países desde hace al menos un año, el diario retrató al magnate neoyorquino como un "viejo esclavo del dinero" y lo acusó de "haber ofendido la dignidad del supremo liderazgo" de Kim Jong-un.

"Debería saber que es un delincuente abominable sentenciado a muerte por el pueblo coreano", afirmó el diario y agregó que Trump "pintó de manera muy negra la vida feliz de los habitantes de Corea".

Durante su visita al Parlamento de Seúl, la capital surcoreana, Trump había denunciado violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte y se había dirigido al líder de ese país para decirle que su abuelo, Kim Il-sung, buscaba crear un paraíso pero "el país acabó convirtiéndose en el infierno".

Pyongyang evitó responder de inmediato, pero un día después de que el estadounidense finalizara su gira por Asia -que lo llevó además a Japón, China, Vietnam y Filipinas-, le respondió, como es habitual, a través del Rodong, el diario más leído del país comunista.

Además, volvió a cargar contra medios estadounidenses por la cobertura que hicieron de su gira, cuyos beneficios, aseguró, durarán "varios años".

"Mientras estaba en Filipinas me vi forzado a mirar CNN, lo cual no había hecho durante meses, y nuevamente me di cuenta lo mala y falsa que es. ¡Perdedores!", escribió en su cuenta de Twitter.

Luego le llegó el turno al diario The New York Times, al que calificó de ingenuo por sus análisis de los resultados que obtuvo tras su paso por China.

"El defectuoso @nytimes odia el hecho de que haya desarrollado una gran relación con líderes mundiales como Xi Jinping, Presidente de China", escribió.

"Estados Unidos está siendo respetado otra vez. ¡Vean el comercio!", dijo, en referencia a los acuerdos comerciales sellados por empresarios estadounidenses que viajaron junto a la comitiva oficial.

"Es realmente difícil de creer cuán ingenuo o tonto es el NYTimes cuando se trata de política exterior... débiles e ineficaces", remarcó.

La gente "verá los frutos de nuestro viaje largo pero exitoso por muchos años!", agregó en otro mensaje.