Corea del Norte desafía al mundo con el lanzamiento de otro misil

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó ayer el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte y anunció que está trabajando en una nueva resolución que incluirá más sanciones "significativas" y que espera aprobar "lo más rápido posible".

Los quince miembros del máximo órgano de decisiones de la ONU, incluido China, el principal aliado de Pyongyang, condenaron "en los términos más enérgicos" la más reciente acción del régimen norcoreano, al término de una reunión convocada de urgencia que se celebró a puerta cerrada, y recordaron que tanto ese lanzamiento como cualquier otro realizado por Pyongyang supone una "violación grave" de cuatro resoluciones anteriores y representa una "amenaza clara" a la paz y la seguridad internacional.

El régimen norcoreano aseguró ayer a través de la televisión estatal que realizó con éxito el lanzamiento de un cohete de largo alcance y que puso en órbita un satélite espacial de observación terrestre por orden del líder Kim Jong-un.

La maniobra generó un repudio inmediato y generalizado de la comunidad internacional, que considera esta acción como un ensayo camuflado para dotar al régimen de misiles intercontinentales capaces de transportar bombas atómicas hasta cualquier lugar del planeta. Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y Alemania, así como China, entre muchos otros países –incluida la Argentina– condenaron la acción.

Corea del Norte insiste, no obstante, en que es parte de un programa espacial exclusivamente científico.

El lanzamiento, que ignora las resoluciones de Naciones Unidas y las advertencias previas de las grandes potencias, tuvo lugar un mes después de que Corea del Norte procediera a su cuarto ensayo nuclear.

La embajadora de Estados Uni

dos en ONU, Samantha Power, insistió en que cada lanzamiento realizado por Corea del Norte "es mucho más que una provocación" y obliga al mundo a "actuar ya". "Estos lanzamiento ponen en riesgo la estabilidad no solo en la región sino en todo el mundo porque con ellos está un paso más cerca de tener un programa nuclear que no podemos permitir", destacó.