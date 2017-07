Con López fuera de prisión, la oposición apunta a la Constituyente de Maduro

Miles de venezolanos se concentraron en Caracas para protestar contra el gobierno por centésimo día y celebrar como un triunfo de sus manifestaciones el otorgamiento de prisión domiciliaria al líder de su facción más combativa, Leopoldo López.



Mientras que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) calificó la excarcelación el sábado de "medida humanitaria" por "problemas de salud" del político, su esposa Lilian Tintori dijo que el arresto domiciliario "era urgente para Leopoldo porque no se le garantizaba su vida en la cárcel".



"No hubo negociación para que Leopoldo esté en su casa, fue una medida porque a Leopoldo lo torturaban en la cárcel militar de Ramo Verde" donde estaba desde febrero de 2014.



Dijo que no hubo una negociación con el Ejecutivo para la liberación de su marido, sino que "fue una decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro", porque "no se negocia la libertad, no se negocian los derechos humanos, no se negocia la dignidad, ni nuestra familia". Igualmente agradeció al ex jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por sus gestiones con el gobierno para el beneficio que recibió su marido que continuará en su hogar la condena de casi 14 años por instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, en el marco de los hechos violentos registrados al finalizar una marcha el 12 de febrero de 2014.



Con la medida de prisión domiciliaria concedida al fundador de Voluntad Popular, el gobierno buscó disminuir la intensidad de las protestas en su contra que ayer cumplieron 100 días, dejaron 91 muertos y 1500 heridos.



Pero no logró desmovilizar a la oposición respecto al plebiscito que ésta realizará el domingo próximo para preguntarles a los venezolanos si están de acuerdo con la convocatoria de Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuya campaña electoral comenzó ayer y se prolongará hasta el 27 de julio. Incluso, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a sus partidarios a atrancar hoy las calles del país para informarles sobre esa consulta independiente del Poder Electoral, que también los interrogará sobre si reclaman que la Fuerza Armada Nacional defienda la Constitución vigente y respalde a la Asamblea Nacional actualmente controlado por la oposición.



Los chavistas consideran que es un proceso ilegítimo, no vinculante, porque no está contemplado en la Constitución vigente, y por su parte han convocado a un simulacro de sus partidarios para ensayar la movilización prevista para la elección de la constituyente, el mismo día que se celebrará la consulta de los opositores.