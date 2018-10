Como en Argentina, Turquía combate su crisis inflacionaria con ‘Precios Cuidados'

El método de control de ‘Precios Cuidados’ que fue implementado en Argentina durante el gobierno kirchnerista y sostenido hasta la actualidad por la gestión de Mauricio Macri, en un intento de mantener a raya los precios en los supermercados en medio de la crisis inflacionaria, fue replicado en Turquía como consecuencia del colapso de la lira. Ambos países, calificados como emergentes, están atravesando una difícil situación en sus economías.

Ante los pedidos del presidente turco Recep Tayyip Erdogan para que se tomen fuertes medidas contra el aumento de los precios, la policía municipal salió a recorrer las góndolas de los supermercados, mediante visitas sorpresas, para mantener controlada a la inflacion.

Las medidas reflejan una creciente desesperación entre los responsables de la política económica, ya que el 38% del colapso de la lira este año causa estragos en los precios, llevando a la inflación a un máximo de 15 años cerca del 25% en septiembre.

El banco central ya ha elevado su tasa de interes de referencia en 6,25 puntos porcentuales a 24% el mes pasado, deteniendo una corrida en la moneda que en un momento dado envió a la lira a caer hasta un 12,5% en un solo día.

Se espera que el gobierno dé a conocer en estos días una hoja de ruta de medidas para frenar los precios desbocados.

Las inspecciones comenzaron poco después de la apelación de Erdogan el 14 de septiembre para que las autoridades "elaboren mecanismos de control" contra los aumentos de precios. En algunos negocios el costo de los huevos y el papel higiénico había llegado a aumentar un 33% y en un 25% en solo dos semanas.

"Es nuestro deber hacer lo que sea necesario donde los precios sean seriamente volátiles", dijo el presidente turco la semana pasada.

Mientras tanto, el Ministerio de Comercio de Turquía dijo que a sus funcionarios verificaron decenas de miles de productos en cerca de 4.000 compañías, y exigieron respuestas por escrito de 114 firmas en defensa de lo que se consideró un precio injusto.

"La inflación no puede combatirse a través de la aplicación de la ley", sostuvo un economista turco de la Universidad Bilkent en Ankara, consultado por Bloomberg. Las inspecciones pueden dar el mensaje de que el gobierno no permitirá la especulación, pero "ese no debe ser el método principal", Insistió.

La microgestión de la economía solo puede retrasar el cálculo de Turquía, especialmente después de las críticas de que el banco central ya esperó demasiado tiempo antes de elevar agresivamente las tasas de interés.

FUENTE: Bloomberg