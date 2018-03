Comienzan en EE.UU. los actos oficiales para la asunción de Donald Trump

Washington, la capital de Estados Unidos está lista para iniciar los actos oficiales de cambio de mando de la presidencia.

Como es tradición Donald Trump y el vicepresidente electo Mike Pence, depositarán flores en la tumba del soldado desconocido, en las afueras de Washington y luego se dirigirán al concierto "Make America Great Again", en la explanada ante el monumento a Abraham Lincoln, donde dará un show el cantante de country Toby Keith, uno de los pocos que aceptó participar en los actos por la asunción de Trump.

Será del traspaso de mando más atípico de la historia de Estados Unidos, con un Trump que llega a la Casa Blanca con apenas el 40% de imagen positiva y un Barack Obama que cuenta con 60% de aceptación.

El equipo de Trump teme que el rechazo del 95,9% de los habitantes de la ciudad empañe los festejos, por lo que el desfile por la Avenida Pensilvania se redujo de 120 a 90 minutos.

A horas de su asunción, el magnate no se privó de dar una vez más la nota. A pesar de que es un asiduo visitante de la red social Twitter, afirmó que no le gusta usar esta red social.

"No me gusta tuitear", declaró por la cadena Fox.

"Hay otras cosas que podría estar haciendo. Pero enfrento medios muy deshonestos, una prensa muy deshonesta. Y ésta es la única manera en que puedo contrarrestarlo", dijo. En su guerra contra el periodismo, Trump y su equipo dejaron saber en las últimas horas que sacarían de la Casa Blanca algunos grupos de prensa y tomarían determinadas medidas para restringir el acceso de los medios de comunicación a la nueva administración.

La columnista Margaret Sullivan del Washington Post dijo que pronostica unos tiempos "horribles" con Trump "castigando a periodistas por hacer su trabajo".

Por otra parte, un total de 18 organizaciones civiles pidieron al presidente que mantenga la relación con Cuba tanto para ayudar a los ciudadanos de la isla como para el propio beneficio del país norteamericano.

En una carta, encabezada por la entidad sin ánimo de lucro Cuba Study Group, las organizaciones urgen a Trump que lleve a cabo una "evaluación amplia del progreso alcanzado" con el restablecimiento de las relaciones entre ambos países iniciado en diciembre de 2014.

"Creemos que ese análisis confirmará que mantener una relación constructiva es la mejor estrategia para apoyar al pueblo cubano y estimular los empleos estadounidenses y las exportaciones", indicaron.