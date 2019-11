Comienza el escrutinio final, aunque Tabaré Vázquez ya felicitó a Lacalle Pou

Una victoria condicionada y una remontada final que no alcanza. Aunque Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) dijo que tiene la “convicción material” de su triunfo, aclaró que volverá a hablar “cuando se confirmen los resultados formales de la Corte Electoral”. Sin embargo, se encargó de difundir el llamado del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, para felicitarlo por los resultados y en un mensaje sin indirectas, afirmó que ”como el candidato del gobierno no reconoció la derrota, tanto el presidente como nosotros nos vamos a atener a lo que diga la Corte en los próximo días”.

Por su parte, Alberto Fernández –quien había apoyado abiertamente a Daniel Martínez durante la campaña– dijo que su relación personal con Lacalle Pou es óptima, y que el vínculo será igual de bueno como si hubiera ganado el candidato del Frente Amplio (FA).

Mientras espera para anunciar formalmente su triunfo, Lacalle Pou le dio un día de descanso a su equipo de campaña y almorzó con su entorno cercano –entre ellos, Francisco Bustillo, embajador de Uruguay en España y Sebastián Velesquen, asesor en Relaciones Internacionales de Sergio Massa –en un restaurante de Pocitos, según informó el diario El Observador.

Lamentablemente alguien escribió un mensaje en WA y lo firma con mi nombre. Hablé ayer y lo haré de nuevo cuando se confirmen los resultados formales de la Corte Electoral. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) November 25, 2019

Lacalle ya había anunciado antes del ballottage que el lunes 25 de noviembre daría el día libre a su equipo, para que aprovecharan a descansar. De esta manera, la reunión que celebra su comando todos los lunes en la sede de bulevar Artigas no tuvo lugar.

Si bien en un principio los planes del presidente electo para el día después del balotaje incluían una reunión con el mandatario saliente, Tabaré Vázquez, esto no fue posible dado el estrecho margen de ventaja y la imposibilidad de que la Corte Electoral proclamara un ganador.

Dlel otro lado, el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, prefirió prolongar el relato de la épica unos días más: “Lo correcto es esperar los resultados de la corte electoral. (…) Cuando se confirme que él es electo voy a ir personalmente a saludarlo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Siempre respetamos la voz del pueblo. Lo correcto es esperar los resultados de la corte electoral. Sea cual sea va a existir un diálogo con @LuisLacallePou así lo exige nuestra rica tradición democrática. Cuando se confirme que él es electo voy a ir personalmente a saludarlo. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) November 25, 2019

Mientras se espera el anuncio oficial de la Corte Electoral uruguaya, su presidente, José Arocena, informó que los resultados estarían “entre el jueves y el viernes” de esta semana ya que el escrutinio secundario comenzará hoy y se estima que dure entre dos o tres días. Será fundamental para conocer el resultado de los 35.299 votos observados –los de aquellos ciudadanos que no pudieron votar en el circuito electoral que les correspondía, por ejemplo, autoridades de mesa o funcionarios públicos vinculados a la jornada electoral–, en pugna.

Lo cierto es que es difícil que el oficialismo pueda dar vuelta el resultado del ballottage. Martínez (47,5%) debería quedarse con el 91% de los votos observados para poder arañar un triunfo, escenario complicado si se tiene en cuenta que en las elecciones de octubre había sacado sólo el 27% en esa categoría, y que la fórmula de Lacalle Pou-Beatriz Argimón se impuso en 17 de los departamentos uruguayos, mientras Martínez-Graciela Villar sólo en dos: Canelones y Montevideo.

Por otra parte, con apenas 28.666 votos de diferencia a favor del candidato ‘blanco’, la victoria de Lacalle Pou (48,7%) y su coalición multicolor –que logró a unir a casi todo el arco político de la oposición, excepto uno– tampoco fue tan contundente como se anticipaba.

Los últimos sondeos de intención de votos, antes de la veda electoral, apuntaban a una ventaja de Lacalle Pou de entre 5 y 8 puntos por arriba de Martínez. Sin embargo, luego de las 20.30 las proyecciones de escrutinio comenzaron a dividirse: mientras dos consultoras lo seguían dando al candidato del PN como ganador, otra anunciaba un empate técnico y otra prefería no arriesgar resultados. La diferencia terminó siendo de un ajustado 1,2%.

‘Voto oculto’ –de personas que se proyectaba se inclinaría por la opción de Lacalle Pou y terminaron cambiando su voto a último momento, teniendo en cuenta que se estimaba que la cantidad de indecisos giraba en torno al 6%–; el ‘voto Buquebus’ –se calcula que al menos 5.000 uruguayos viajaron desde Buenos Aires para las elecciones–; el controversial video de Guido Manini Ríos (ex Jefe del Ejército y socio de Lacalle Pou con su partido, Cabildo Abierto), que se dio a conocer sobre el filo de la veda electoral, donde llamaba a las Fuerzas Armadas a no votar por el Frente Amplio, son algunos de los factores que podrían haber arrojado incertidumbre a un panorama que, antes de la veda, parecía bastante claro.