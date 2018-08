Colombia: fracasó una consulta popular para endurecer leyes contra la corrupción

La baja participación popular no permitirá validar la consulta popular

Los colombianos tuvieron ayer la oportunidad de votar una serie de leyes para combatir la corrupción en la administración pública, pero la mayoría de la población decidió no acudir a las urnas y la consulta popular se frustró.

Estaban habilitados algo más de 36 millones de ciudadanos para decidir entre otras cosas si se les podrían expropiar bienes a los condenados por casos de corrupción y sus testaferros, pero no lograron superar el umbral del 33,3%, es decir 12,1 millones de sufragios necesarios para que la consulta fuera válida. El resultado final fue de 11,7 millones de votos con lo que faltó menos del 2% para obligar al Estado a sancionar las leyes.

Así el gobierno de Iván Duque no podrá poner en marcha la propuesta. La consulta estaba integrada por siete preguntas, a cada una de las cuales los colombianos podían responder "sí" o "no". Entre las cuestiones sobre las que debieron pronunciarse figuraron la reducción del sueldo a los congresistas y funcionarios públicos para que ganen el equivalente a 25 salarios mínimos legales vigentes (es decir, pasar de un salario mensual de u$s 10.000 a 7000), el endurecimiento de penas y prohibirles que vuelvan a suscribir contratos con el Estado a corruptos.

Además, se bregaba por contratos más transparentes y la obligatoriedad de audiencias públicas para conocer el gasto de la entidades. Por último, se planteó que los funcionarios sólo podrán ser elector para tres periodos en corporaciones públicas.

El resultado de la votación, no obstante, arrojó el 99% de aprobación para las siete propuestas en disputa. Con lo que quedó en claro que sólo fueron a las urnas quienes estaban de acuerdo con la consulta que se había aprobado durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

La campaña por el sí estuvo basada en la consulta "¿Cansado de que lo roben?". En el último año y medio la justicia procesó a cerca de 2200 funcionarios por corrupción. Entre los más resonantes figuran el de los aportes para la campaña de la constructora brasileña Odebrecht a congresistas.

Según la Universidad Externado, la corrupción causó pérdidas al Estado colombiano por u$s 3000 millones. Según Transparencia Internacional el país ocupa el puesto 96 entre 180 naciones analizadas.

El presidente colombiano, Iván Duque, votó cerca de dos horas y media después de que se abrieran las urnas y aseguró que la lucha contra la corrupción "no es una causa de color político", por lo que pidió a todos los ciudadanos unidad para combatirlo.

Antanas Mockus, uno de sus principales líderes , señaló al conocer el resultado que "todos tenemos que aprender a hacer las cosas mejor, no hacer cosas chuecas para dañarle el caminado a estos procesos. Creo que hemos aprendido mucho y hay que persistir. Es un logro porque fue una votación muy alta".