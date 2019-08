China exhorta a otros países a no intervenir en crisis de Hong Kong

Diez semanas de enfrentamientos entre policías y manifestantes sumieron a Hong Kong en su peor crisis desde que el Reino Unido le traspasó su poder a China en 1997, y mientras potencias extranjeras cuestionan si tropas chinas se alistan cerca de la ciudad, Beijing instó hoy a la no intromisión.

"La evidencia muestra que la situación en Hong Kong no se habría deteriorado tanto si no hubiera sido por la interferencia e incitación de las fuerzas extranjeras" y de "algunos políticos y organizaciones occidentales", explicó el embajador chino en el Reino Unido, Liu Xiaoming.

En una conferencia de prensa en Londres, Liu pidió a "las fuerzas extranjeras" que dejen "de interferir en los asuntos de Hong Kong".

El diplomático acusó a la prensa de "desinformar al público", dijo que las protestas están "mostrando signos de terrorismo" y que el gobierno chino tiene suficiente fuerza para frenar las protestas.

"Si alguien en este país cuestiona esto, que me dejen preguntarles si el Reino Unido permitiría que extremistas irrumpieran en Westminster y arrasaran con ello", dijo en defensa de la actuación policial en Hong Kong.

Las protestas en Hong Kong tomaron relevancia en junio pasado, frente a la iniciativa de las autoridades locales de promulgar una ley de extradición que, según sus opositores, podría servir para que disidentes políticos y sectores críticos con el régimen comunista fueran llevados a China para ser juzgados sin garantías.

Bajo la fórmula "Un país, dos sistemas", Beijing se comprometió a mantener la autonomía de Hong Kong y a respetar una serie de libertades de las que no gozan los ciudadanos de la China continental hasta 2047, tras recuperar la soberanía del territorio de manos británicas en 1997.

Reforzaron vallados en el aeropuerto internacional de Hong Kong

Desde entonces, las reivindicaciones movilizaron a cientos de miles de personas y progresivamente fueron acompañadas de una creciente represión policial. Durante varias horas, los manifestantes ocupan edificios oficiales, estaciones de trenes o el aeropuerto, más allá de las marchas iniciales.

Ayer y hoy trascendió que miles de efectivos de la Policía Armada Popular de China realizaron maniobras en un estadio deportivo de la ciudad de Shenzhen, limítrofe con el centro financiero de Hong Kong, lo que confirmó los temores de su intervención en las protestas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó ayer que "conozco al presidente Xi (Jinping) de China muy bien. Es un gran líder que tiene un gran respeto de su pueblo. También es un buen hombre en los 'asuntos difíciles'. No tengo ninguna duda de que si el presidente Xi quiere resolver el problema de Hong Kong rápida y humanamente, lo puede hacer. ¿Una reunión en persona?", sugirió.

Las respuesta china llegó hoy, con el pedido de que Trump efectivamente "haga lo que dice" y respete la soberanía de Pekín sobre Hong Kong.

"Hemos observado que el presidente Trump ha dicho con anterioridad que 'Hong Kong es parte de China y tienen que solucionarlo por ellos mismos, sin recomendaciones (externas)'. Esperamos que Estados Unidos haga lo que dice", apuntó la portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, al recordar que "los asuntos de Hong Kong son asuntos puramente internos de China".

Camisetas Amazon pro Hong Kong

En tanto, los usuarios de las redes sociales en China manifestaron hoy su enojo contra la compañía amazon.com, tras descubrir que en su sitio web hay camisetas con eslóganes a favor de los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong. y en las red Weibo, similar a Twitter, el hashtag "Amazon T-Shirts" llegó a ser ayer cuarto en el 'trending topic'. El diario Global Times reseñó que las camisetas tienen eslóganes como "Free Hong Kong Democracy Now (Libertad para Hong Kong)" y "Hong Kong is NotChina (Hong Kong no es China)".

Otras marcas como Versace y Calvin Klein también habían lanzado prendas refiriéndose a Hong Kong y Taiwán como regiones separadas de la República Popular China, y cuando los usuarios las denunciaron, emitieron disculpas públicas en línea.

Amenaza de recesión técnica

En tanto, el gobierno hongkonés rebajó hoy sus perspectivas de crecimiento económico y estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) de la ciudad crecerá entre el 0 y el 1% en 2019 por "fuertes vientos en contra", lo que provocaría su entrada en recesión técnica.

"Si la economía hongkonesa crece en el tercer trimestre a un ritmo similar al del segundo, la ciudad entrará en recesión técnica", dijo el secretario de Finanzas de Hong Kong, Paul Chan Mo-po, aunque sin aludir directamente a las protestas.

Durante el primer trimestre, la economía de Hong Kong creció 1,3%, mientras que en el periodo abril-junio se contrajo un 0,3%. Chan divulgó un paquete de medidas para "tomar precauciones" ante el "mal momento económico que viene": éstas contemplan un "mini presupuesto" valorado en u$s 2436 millones, aumento de garantías de préstamos a pymes, exenciones fiscales para alquileres y costes de electricidad, reportó el South China Morning Post.

Entre las demandas de los manifestantes figura rever el exorbitante precio de los alquileres y elevar los sueldos de los trabajadores.