China es el gran ganador con el derrumbe en el precio del petróleo

La caída del precio internacional de las materias primas tuvo efectos muy nocivos para muchas economías, pero no en el caso de China. Lo que ahorró asciende a u$s 460.000 millones por año, según cálculos de Kenneth Countis, ex vicepresidente de Goldman Sachs Group Inc. para Asia. De esa suma, unos u$s 320.000 millones se deben al abaratamiento del petróleo y el resto, a otras materias primas de energía, metales, carbón y materias primas agrícolas.

Los beneficios ya se notan en la economía, con la caída o estabilización de todo tipo de precios, desde la nafta a los costos por insumos en las fábricas. También impulsan las iniciativas de China para recalibrar su modelo de crecimiento económico llevándolo de una dependencia de la industria pesada y la inversión hacia el consumo y los servicios. "Apareció en la inflación baja de los precios al consumidor y en la mayor cantidad de cosas que las familias pueden comprar", dijo Louis Kujis, director de economía de Oxford Economics Ltd. para Asia.

El año pasado, China ahorró u$s 188.000 millones en costos de importación de una canasta de diez materias primas, del petróleo y la soja al gas natural.