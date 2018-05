China criticó sorpresivo anuncio de EE.UU. y dijo estar "lista para luchar"

China criticó hoy el inesperado anuncio de Washington de que seguirá adelante con los aranceles y las restricciones a las inversiones de empresas chinas, diciendo que está dispuesta a luchar si Washington busca encender una guerra comercial.

Estados Unidos dijo ayer, martes, que aún mantenía la amenaza de imponer aranceles a las importaciones chinas por un valor de u$s 50.000 millones y la utilizaría a menos que Pekín aborde el problema del robo de propiedad intelectual estadounidense.

El anuncio vino luego de que las dos partes acordaron a principios de este mes analizar medidas para reducir el superávit comercial de u$s 375.000 millones de China con Estados Unidos, y días antes de una visita a Pekín por el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, para sostener negociaciones.

William Zarit, presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en China, dijo que la amenaza de aranceles de Washington parecía haber sido “algo efectiva” hasta el momento.

“No creo que sea solo una táctica, personalmente”, dijo a los periodistas hoy, y agregó que el grupo no considera los aranceles como la mejor manera de abordar las fricciones comerciales.

“Se pensó que si Estados Unidos no tiene ninguna influencia y no hay presión sobre nuestros amigos chinos, entonces no tendremos negociaciones serias”, agregó.

El Ministerio de Comercio de China reaccionó rápidamente con un breve comunicado, diciendo que estaba sorprendido y considera que el anuncio va en contra del consenso que ambas partes habían alcanzado recientemente.

El Global Times dijo que Estados Unidos sufría un “engaño” y advirtió que la “renegociación comercial podría dejar a Washington bailando consigo mismo”. El tabloide es controlado por el People’s Daily del Partido Comunista, aunque su postura no refleja necesariamente la política del Gobierno chino.