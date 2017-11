China aumenta regulaciones para frenar la burbuja inmobiliaria

China intensificará la regulación financiera y reprimirá la especulación en el mercado inmobiliario para estabilizar los precios y evitar una burbuja en el sector, indicó la televisión estatal CCTV.

Durante casi dos años, el mercado inmobiliario chino experimentó un fuerte auge, impulsando a otros sectores de la economía pero despertando también temores de una burbuja.

A fines de 2016, el gobierno tomó medidas drásticas para reducir las compras especulativas, lo que contribuyó a moderar el ritmo de incremento de los precios de las viviendas. Pero en octubre, los precios de viviendas nuevas volvieron a subir a un ritmo mayor.

En Hong Kong por ejemplo, Bloomberg reportó que un comprador anónimo pagó un precio récord al metro cuadrado en Asia, al desembolsar u$s 71,1 millones por un departamento de 370 metros cuadrados.

Ahora, la nueva iniciativa estatal tiene el objetivo de controlar los riesgos de un rápido aumento del endeudamiento en el rubro inmobiliario.

Los reguladores en el Banco Popular de China, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano Rural y el Ministerio de Tierras y Recursos plantearon una serie de tareas a desarrollar en el corto plazo. Los reguladores dijeron que China impediría que se canalicen ilegalmente fondos hacia el mercado inmobiliario, y aseguraría que la asignación de capital entre ese sector y otros fuera equilibrada.

"No podemos tolerar ningún pensamiento que insinúe que podamos relajarnos", citó la TV a los reguladores.

El gigante asiático también mejorará su gestión del mercado de suelos para impedir que los precios elevados de los terrenos aumenten los valores de las propiedades.

En Hong Kong, donde la burbuja inmobiliaria es un grave problema social y político, el comprador que adquirió el departamento de u$s 71 millones también compró otro por u$s 78,1 millones. En noviembre, un rascacielos en ese territorio chino superó los u$s 5000 millones. Y en junio la ciudad batió el récord de la plaza de estacionamiento más cara del mundo, vendida por u$s 664.200.

La grave crisis inmobiliaria en Hong Kong obliga a pequeños comercios a cerrar porque no pueden pagar el alquiler y a muchos habitantes a vivir en muy malas condiciones. Casi el 20% de los siete millones de habitantes de Hong Kong vive por debajo del umbral de pobreza, según un estudio oficial.

Por su parte, Allianz Real Estate, la división inmobiliaria de la alemana Allianz, y la gestora de inversión inmobiliaria estadounidense TH Real Estate han constituido un fondo con el que pretenden alcanzar u$s 750 millones para adquirir dos centros comerciales en China. El fondo "ERES APAC China Outlets" es parte de la estrategia de Allianz de asignar en la región de Asia-Pacífico aproximadamente el 5% de su cartera inmobiliaria.