China asegura que acuerdo con EE.UU. no afecta a sus demás proveedores agrícolas

Aunque el acuerdo comercial de Fase Uno firmado ayer por EE.UU. y China representa distension en la guerra comercial de ambas potencias, genera dudas en el mercado respecto a la provisión agrícola al gigante asiático, que en los últimos 18 meses diversificó sus proveedores y actualmente compra alrededor del 80% de las exportaciones de soja de Brasil.

El acuerdo incluye la promesa de China de comprar al menos u$s 12.500 millones más de productos agrícolas en 2020, y en 2021 al menos u$s 19.500 millones más que los u$s 24.000 millones de 2017. Y eso generó el temor de que China pueda cancelar algunas importaciones brasileñas.

Según analistas consultados en Brasil por Valor, las eventuales pérdidas para el agronegocio brasileño serían limitadas ya que el pacto entre ambas potencias aún tiene muchas lagunas y los excedentes exportables brasileños pueden ser direccionados a otros países.

En todo caso, tras la firma del acuerdo el viceprimer ministro chino Liu He aclaró que otros proveedores de productos agrícolas de China no se verán afectados ya que las compras se basarán en los principios del mercado.

Las compañías chinas importarán productos agrícolas estadounidenses según las necesidades de los consumidores y la demanda y oferta en el mercado, citó CCTV a Liu.

"China es una parte muy importante del mercado internacional ahora. No es que un país pueda exportar tantos productos (a China) como quiera. Más bien es necesario mostrar la competitividad del producto", dijo.