China advierte a EE.UU: no hay beneficios si le imponen aranceles

China le advirtió a Estados Unidos que cualquier acuerdo sobre comercio y negocios alcanzado entre ambos países no tendrá validez si Washington implementa aranceles u otras medidas comerciales.

Al concluir una nueva ronda comercial entre EE.UU. y China. este fin de semana, el órgano oficial de prensa chino, la agencia Xinhua, sólo emitió esa declaración: "si Estados Unidos presenta sanciones comerciales, entre ellas un alza de aranceles, todos los logros económicos y comerciales negociados por ambas partes serán nulos". Mientras que el secretario de Comercio Wilbur Ross, que encabezó la delegación estadounidense, se limitó a decir que fueron reuniones "amistosas y francas". En realidad, Ross tenía el objetivo de aliviar las nuevas tensiones generadas por los anuncios del presidente estadounidense, Donald Trump, y asegurar compras a largo plazo de China de productos agrícolas y energéticos para ayudar a reducir el déficit comercial de EE.UU.. Apenas el viernes pasado, entraron en vigor los aranceles de importación de aluminio y acero que EE.UU. le impuso a México, Canadá y la Unión Europea.

Tras un acuerdo anterior en Washingon para suspender la guerra comercial, el martes pasado Trump anunció un arancel del 25% por un valor de u$s 50.000 millones a las importaciones chinas que contengan tecnología industrial que Washington considere que violan la normativa de propiedad intelectual. Pekín respondió asegurando que va "en contra del consenso alcanzado por ambas partes durante las negociaciones mantenidas".

"A China le preocupa la imprevisibilidad de EE.UU., especialmente luego de que Trump diera un giro de 180 grados en los aranceles", dijo Gai Xinzhe, analista en el instituto financiero del Bank of China.

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo a Fox News Sunday: "no culpen a Trump", "Culpen a China, culpen a Europa, culpen al Tlcan (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), culpen a aquellos que no quieren comercio recíproco, tarifas y proteccionismo". Añadió que quebrar reglas es algo que está sucediendo "en todas partes" y que Trump simplemente responde a décadas de abuso comercial. Xinhua mencionó que China desea incrementar las importaciones desde todos los países, incluido Estados Unidos. "Reformar y extender y ampliar la demanda doméstica son estrategias naciones de China. Nuestro ritmo establecido no cambiará", señaló. "Los logros alcanzados por China y Estados Unidos deberían basarse en la premisa de que las dos partes deberían encontrarse a medio camino y no luchar en una guerra comercial", agregó el órgano oficial de prensa chino.