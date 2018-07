Chile septuplicó la inversión extranjera

Los flujos de inversión extranjera en Chile crecieron más de siete veces entre enero y abril al registrar un nivel histórico de u$s 8475 millones, más que todo lo ingresado al país en el 2017 (u$s 6419 millones).

Según indicó InvestChile, una unidad del Ministerio de Economía, la inversión foránea en los primeros cuatro meses equivale a un alza interanual de 655% y fue impulsada especialmente por utilidades reinvertidas de compañías extranjeras (u$s 4240 millones). En segundo lugar, se registraron participaciones en el capital por una cifra neta de u$s 2346 millones, y en tercer lugar se ubicaron los instrumentos de deuda, que alcanzaron los u$s 1889 millones.

"Los flujos de inversión extranjera muestran signos claros de recuperación", apuntó InvestChile. Según la agencia gubernamental, la cifra de Inversión Extranjera Directa (IED) entre enero y abril corresponde al monto más alto para este período desde que se tiene registro (2003),

En tanto, la gubernamental Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) detectó más de 200 iniciativas en distintas etapas de estudio que, de aprobarse, se traducirán en una inversión por más de u$s 62.000 millones para el período 2018-2021. El directivo de InvestChile Ian Frederick destacó que "esto habla de la confianza de las compañías extranjeras en nuestro mercado".

"Chile cuenta con una trayectoria importante como receptor de inversión extranjera y con atributos que los destacan en la región". El presidente Sebastián Piñera, que asumió en marzo, busca que la inversión crezca entre 6 y 7% promedio en los próximos cuatros años.