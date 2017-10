Luego de los momentos de suma tensión que se vivieron hace poco más de una semana cuando el pueblo catalán concurrió a las urnas en medio de la represión a votar el referendum, Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, declaró la Independencia pero la dejó en suspenso y llamó a abrir una etapa de negociación con el Gobierno español para definir la manera en la que se encarará el mandato de las urnas.

"Proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que emprendamos el diálogo", dijo Puigdemont en el plenario de la cámara, y luego remarcó que tienen la "voluntad clara y comprometida para avanzar en la demanda a partir de los resultados del 1 de octubre", que apoyaron casi mayoritariamente por la Independencia.

En otro tramo del discurso, el presidente de la Generalitat destinó un mensaje a los políticos en general, a quienes pidió responsabilidad y que apoyen el proceso de diálogo, y también le habló a las empresas, al decirles que "no caigan en la tentación de usar su poder para asustar a la población", en alusión a posibles cierres de sedes en Cataluña.

También desde el estrado, Puigdemont hizo un alto en su discurso completamente en catalán, para destinar un mensaje en español al resto de los ciudadanos españoles: "No somos unos locos. No somos unos golpistas. Somos gente normal que pide poder votar y que ha estado dispuesta al diálogo. No tenemos nada con España y los españoles. Nos queremos reentender mejor. La relación no funciona y nada se ha hecho para revertir una situación que se ha vuelvo insostenible".

"Cataluña se ganó el derecho de ser indendiente", repitió. "Este es el camino que estoy comprometido a transitar", advirtió.