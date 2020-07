Canje de deuda: Ecuador arregló con sus mayores acreedores, incluido Blackrock

Ecuador llegó a un acuerdo preliminar con algunos de sus mayores tenedores de bonos –entre ellos Blackrock, uno de los principales acreedores de la Argentina– para reestructurar u$s 17.375 millones de deuda.

Según informó el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter la propuesta incluyó una quita de u$s 1540 millones (la deuda se redujo a u$s 15.835 millones) , una baja del interés del 9,3% al 5,2%, una extensión del plazo por 10 años (mediante el canje un unos 10 bonos con vencimiento entre 2022 y 2030 por tres nuevos bonos con vencimiento 2030, 2035 y 2040, según informó Bloomberg) y 5 años de gracia para el pago de capital.

Según Bloomberg, algunos de los principales fondos como Blackrock, AllianceBernstein, Ashmore Group Plc, BlueBay Asset Management LLP y Wellington Management Company LLP apoyaron el plan, pero todavía deber ser confirmado por una parte de los bonistas.

Reducir la deuda en $1.500 millones, bajar el interés de 9.3 a 5.2%, ampliar el plazo por 10 años más y 5 años de gracia para pago de capital. ¡Con esto liberaremos más de $16.000 millones, en los próximos 10 años! — Lenín Moreno (@Lenin) July 6, 2020

Como la Argentina, Ecuador también tiene un largo historial de defaults (el país acumula 10 incumplimientos) y el colapso de los precios del petróleo en el contexto de la crisis de demanda debido a la pandemia de coronavirus, empujó al país a suspender sus pagos en abril. Las primeras conversaciones por la restructuración de la deuda –que según Moreno le permitirá a país “liberar” u$s 16.000 millones en los próximos 10 años– comenzaron a principios del junio pasado. En mayo, Ecuador pagó anticipadamente los créditos de Goldman Sachs Group Inc. y Crédit Suisse Group AG para evitar desencadenar un incumplimiento cruzado.

Si bien en el frente interno el gobierno ha sido criticado por no encarar una estrategia más agresiva en las conversaciones, los principales acreedores destacaron el trabajo de los negociadores ecuatorianos, quienes fueron “mucho más razonables que sus contrapartes en la Argentina, donde las negociaciones estuvieron empantanadas por meses”, según reprodujo Bloomberg.

Moreno había instruido a sus funcionarios para evitar un nuevo default, en el contexto de un 2020 particularmente difícil para Ecuador: el país necesita financiar un déficit fiscal cercano a los u$s 8000 millones, mientras que la deuda externa creció u$s 41.564 millones sólo en mayo. Hace poco más de un mes, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, había dicho que su país buscaba una “reestructuración más amigable” que la de Argentina. “Argentina tomó 15 años en volver al mercado. Ecuador no puede caer en algo como esto. Sería muy traumático para el país”, explicó en una teleconferencia.

El acuerdo parcial, además es una señal de certidumbre para un escenario político en ebullición luego de que Moreno adelantara que no planeaba presentarse por la reelección en los próximos comicios de febrero.