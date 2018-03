Canciller mexicano dice no van a pagar el muro

El canciller mexicano, Luis Videgaray, afirmó que "no hay manera" de que México pague por el muro que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pretende construir en la frontera común, y dijo esperar poder negociar con él después que asuma su cargo, el próximo 20 de enero.

"En la relación entre dos países vecinos hay muchos temas que se pueden negociar, platicar, incluyendo toda la relación comercial, pero hay temas que van en contra de la dignidad de un pueblo, que atentan de manera flagrante contra la soberanía nacional, y en esos temas no vamos a transigir. Y este es uno de ellos", dijo.

Ante la pregunta directa si México va a pagar el muro, el canciller afirmó que "no hay manera en que eso ocurra".

Y reiteró que "no es un tema de cuánto cuesta, de dónde sale", sino de "un tema de dignidad y de soberanía nacional".