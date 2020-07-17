El Cronista
Internacionales Viernes 17 de Julio de 2020
Brasil superó los 2 millones de casos de Coronavirus
|MONEDAS
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|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|70,0000
|75,0000
|DÓLAR BLUE
|2,3622
|126,0000
|130,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|2,1056
|-
|116,0106
|EURO
|0,7571
|81,6974
|81,7374
|REAL
|-0,0292
|13,3549
|13,3630
|BITCOIN
|0,2435
|9.150,9700
|9.155,1100
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,2114
|29,6250
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-25,0000
|12,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-23,5294
|13,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|29,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|98,00
|98,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|2,29
|2,29
|DISC USD NY
|0,0000
|72,78
|72,78
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,5380
|45.245,2300
|BOVESPA
|1,3600
|100.553,2700
|DOW JONES
|-0,0700
|26.734,7100
|S&P 500 INDEX
|0,0681
|3.215,5700
|NASDAQ
|0,0800
|10.473,8290
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,3078
|329,3155
|328,3051
|TRIGO CHICAGO
|-0,3270
|196,0277
|196,6707
|MAIZ CHICAGO
|0,7570
|130,9987
|130,0145
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|237,5000
|237,5000
|PETROLEO BRENT
|-0,8301
|43,0100
|43,3700
|PETROLEO WTI
|-0,7362
|40,4500
|40,7500
|ORO
|0,1168
|1.800,8000
|1.798,7000
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