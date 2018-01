Brasil registró un superávit comercialrécord de u$s 67.000 millones en 2017

Brasil obtuvo un superávit comercial récord de u$s 67.000 millones en 2017, un 40,5% superior a lo registrado en 2016, gracias a un aumento del volumen y de los precios de sus exportaciones, según el informe del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios (MDIC).

China y Argentina explican buena parte de esa mejora de la balanza. Entre ambos países dejaron u$s 11.000 millones de los u$s 18.000 millones adicionales. Es decir, que el 60% del crecimiento de las exportaciones se debió a ambos mercados.

El saldo comercial de diciembre tuvo un superávit de u$s 5.000 millones, con un salto interanual de 13,2%.

En el caso de China pasó de u$s 11.400 a u$s 19.000 millones y el resultado con Argentina pasó de u$s 4000 millones a u$s 7400 millones.

En el caso del gigante asiático, principal socio comercial de Brasil, las principales ventas fueron de hierro, petróleo y soja. En tanto, los argentinos se llevaron el 70% de las exportaciones de automóviles que realiza Brasil.

"La expectativa de los mercados era muy grande. Y las exportaciones crecieron por primera vez después de cinco años", dijo el ministro Marcos Pereira, que conduce el MDIC.

El funcionario agregó que las importaciones tuvieron su primera expansión en tres años al calor de la mejora que registra la economía brasileña después de salir de una de las peores recesiones de su historia.

"Muestra una recuperación real de la economía", dijo Pereira.

En total, las ventas al exterior sumaron u$s 217.700 millones en 2017, una mejora de 18,5% en relación a los u$s 185.200 millones del año precedente, mientras que las importaciones acumularon u$s 150.700 millones, con un aumento de 10,5% respecto de los u$s 137.500 millones del año previo.

"Es bueno para Brasil porque garantiza el ingreso de dólares. Hay un colchón de reservas muy alto y podría seguir aumentando. Esto permite que no cambie la percepción de riesgo del país", dijo Raul Velloso, consultor económico y ex secretario de Asuntos Económicos del Ministerio de Planificación.

En tanto, los analistas esperan que la economía brasileña crezca un 2,7% en 2018 tras haber superado, con una ligera expansión del 1% en 2017, la grave recesión en que se hundió en los dos años anteriores. Las previsiones fueron publicadas por el boletín Focus del Banco Central.

La economía brasileña se retrajo un 3,5% en 2015 y un 3,6% en 2016, con lo que completó dos años seguidos de crecimiento negativo, algo que no ocurría desde la década de 1930.

En cuanto al índice de precios, los economistas proyectan que la inflación se ubicará en el 3,96% tras haber caído hasta el 2,78 % en 2017, la menor en casi veinte años.