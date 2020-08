Brasil: hartos por las demoras en las privatizaciones, a Guedes le renunciaron dos funcionarios

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, confirmó hoy una "desbandada" dentro de la cartera que dirige tras las renuncias de dos funcionarios de su área que estaban encargados de las privatizaciones, que dimitieron alegando que éstas no se están realizando con la velocidad esperada.

Se trata de los hasta ahora secretarios especiales Salim Mattar, responsable de los planes de privatizaciones; y Paulo Uebel, encargado de las reformas administrativas.

Las dimisiones no tomaron por sorpresa al sector privado brasileño donde varios empresarios revelaron a Folha -a condición de anonimato- que la agenda liberal de Guedes que se promocionó en la campaña electoral de Jair Bolsonaro está siendo ignorada y eso provoca la renuncia de funcionarios que habían abandonado el sector privado para sumarse al gobierno porque creían en esa agenda.

Evalúan que desde que Bolsonaro dispuso el pago de la ayuda de emergencia (u$s 110) por la pandemia de coronavirus -cuyo impacto hace que Brasil sea el segundo país más afectado en muertes y contagios del mundo- cada vez más sectores presionan para que haya un mayor gasto del Estado, entre ellos, los militares.

"Hoy hubo una desbandada. Salim dijo que las privatizaciones no estaban sucediéndose y prefería salir, y Uebel afirmó que las reformas administrativas no están siendo presentadas y que se marchaba. Esos son los hechos", reveló Guedes. "El ritmo de las reformas lo da la política, al igual que el voto. Si el presidente de la República quiere enviar alguna reforma, se manda, si no, no se manda", argumentó el ministro de Economía.

Reforma administrativa y privatizaciones

Uebel presentó su dimisión después de que su propuesta de la reforma administrativa haya estado casi un año paralizada por las reticencias del presidente Jair Bolsonaro, de hacerla llegar al Congreso.

Por su parte, Mattar, en el cargo desde noviembre de 2018, estuvo al frente de una serie de políticas para reducir el alcance de las empresas públicas, reduciendo plantilla y desincentivando su inversión con la venta de participaciones.

Incluso el mismo Guedes manifestó semanas atrás su malestar por el retraso de sus planes económicos, que pretendían privatizar algunas de las estatales más importantes del país, como el caso de la eléctrica Eletrobas, una de las grandes apuestas del gobierno para 2020 con la que se pretendía recaudar casi u$s 3000 millones.

Durante la campaña electoral Guedes anunció que el objetivo del gobierno de Bolsonaro era hacer frente a la importante deuda pública que arrastra Brasil con la venta de las empresas públicas. Pero cuando asumió el Ministerio de Economía, admitió que esto llevaría más tiempo del deseado ya que se trata de decisiones que requieren la votación del Congreso.