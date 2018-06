Brasil: fuerte caída del superávit en mayo

Brasil registró un superávit de cuenta corriente para el mes de mayo sustancialmente menor al del año anterior. Los u$s 729 millones de este año contrastan con los u$s 2751 millones para el mes en 2017, aunque fue el tercer resultado positivo consecutivo en la medición intermensual.

Según el jefe del Departamento de Estadísticas del Banco Central, Fernando Rocha, la paralización de la actividad que produjo el paro de los camioneros tuvo un fuerte impacto sobre las exportaciones y explica en parte el resultado y consideró que el impacto es puntual y se disipará en el tiempo.

Entre los factores que explican estos datos, el organismo citó el comportamiento de la balanza comercial, que presentó un superávit de u$s 5558 millones de dólares el mes pasado, con u$s 21.972 millones en el acumulado entre enero y mayo de este año. Pero no ocurrió lo mismo con la cuenta de servicios (viajes, transporte, alquiler de inversiones, entre otros), que registró un saldo negativo de u$s 2733 millones en mayo, con lo que ya acumula un retroceso de u$s 13.623 millones en los cinco primeros meses del año.

En tanto, el balance de pagos registró un déficit de u$s 2335 millones en el mes y de u$s 13.431 millones en el acumulado del año.

El Banco Central señaló que, a pesar del alza del dólar, los gastos de los brasileños en viajes al exterior continuaron creciendo. En mayo estos gastos llegaron a u$s 1615 millones, el mayor valor para el mes desde mayo de 2014, cuando se quedó en u$s 2259 millones.

Respecto a la evolución general de la economía, el Boletín Focus que publica en forma semanal del BC marca que, según proyecciones del mercado, el crecimiento del PBI será de 1,55% para el año, cuando en la medición anterior había marcado 1,76%, lo que muestra la octava caída consecutiva.