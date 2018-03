Brasil: expresidente Cardoso asegura que impeachment no trae riesgo para la democracia

El proceso de impeachment a la presidenta de Brasil Dilma Rousseff no traerá riesgos a la democracia, según el ex mandatario Fernando Henrique Cardoso, enrolado en las filas de la oposición y favorable al juicio político.

“Existían muchas dudas cuando se trató el impeachment del entonces presidente Fernando Collor de Mello (en 1992). Ulisses Guimaraes y yo temíamos la ruptura de la democracia, del régimen (de gobierno). En el caso de Collor no hubo consecuencias negativas para la democracia. Y, en este momento, con todo este debate (sobre la apertura del proceso de la presidenta Rousseff) no creo que haya riesgo a la democracia”, dijo Cardoso.

Para FHC, el momento actual muestra una madurez y fortalecimiento de la democracia. “Tenemos una crisis de desempleo, una crisis moral por causa de la corrupción y una crisis de falta de liderazgos políticos. En el pasado, se analizaría qué militar vendría. Hoy ni siquiera conocemos los nombres de los militares. Pero sabemos los nombres de los ministros del Supremo Tribunal Federal. Es un hecho sociológico de gran importancia”, evaluó el ex mandatario.

Cardoso habló en un evento sobre corrupción e independencia judicial organizado por la Fundación Getulio Vargas (FGV) Derecho San Pablo y el Bingham Center for The Rule Of Law, de Gran Bretaña en la ciudad de San Pablo.