Brasil endereza sus cuentas y logra el primer superávit primario en cinco meses

Brasil logró un superávit presupuestario primario mayor al previsto en el mes de octubre y fortaleció la perspectiva de recuperación económica.

El Gobierno central, que incluye al Tesoro Federal, al sistema previsional y al Banco Central, sumó alrededor de u$s 1.600 millones de saldo positivo. Fue la primera vez desde abril que los ingresos del gobierno central superaron los gastos.

"El mes de octubre siempre es favorable para el resultado fiscal porque concentra la recaudación de diversos impuestos, renta petrolera y menores gastos", explicó la secretaria del Tesoro Nacional, Ana Paula Vescovi.

En el mismo mes de 2016, el resultado positivo había sido de u$s 12.600 millones, aunque en ese mes el Tesoro había registrado un ingreso extraordinario de la llamada "repatriación" de activos de cuentas en el exterior.

El resultado de octubre fue reflejo de un superávit de u$s 5.500 millones del Tesoro Nacional y de u$s 12 millones del Banco Central con un déficit de u$s 4200 millones en la Previsión Social.

El ingreso neto total del gobierno central sumó u$s 32000 millones, con una caída real del 23,9% contra octubre del año anterior.

El gobierno federal tuvo un ingreso de u$s 25 millones en dividendos de empresas estatales en octubre, lo que contribuyó al resultado general.

En el acumulado del 2017, el gobierno central registró un déficit de u$s 32.000 millones. Este fue el peor resultado para los primeros 10 meses de año desde el inicio de la serie en 1997.

Vescovi informó que la caída en el resultado acumulado hasta octubre se revertirá en los meses de noviembre y diciembre. Desde el gobierno señalaron que a finales de año se prevén ingresos de concesiones y permisos, como la de las centrales hidroeléctricas (que aportarán u$s 12.000 en noviembre), de petróleo (u$s 10.000 en diciembre) y aeropuertos (u$s 900 millones en diciembre ).

Vescovi afirmó que la estimación de déficit primario en el acumulado del año hasta noviembre es de u$s 3370 millones.

En materia de empleo, en tanto el gobierno federal informó que destinó u$s 1400 en gastos de seguro de desempleo y abono salarial en octubre, lo que representa un aumento real del 12,4% frente a un año atrás.

En el acumulado del año, el monto suma u$s 14.000 millones, lo que representa una caída real del 6,8% en comparación con el mismo período de un año antes.

En tanto, la confianza del consumidor brasileño subió 3,1 puntos en noviembre a su mayor nivel en tres años, ante mejores perspectivas laborales y una tendencia a la baja de la inflación y de las tasas de interés, según informó la Fundación Getulio Vargas (FGV). El ICC alcanzó los 86,8 puntos, su nivel más alto desde octubre de 2014.