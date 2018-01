Brasil, en recuperación: expandió su economía 2,85% en noviembre

La actividad económica brasileña creció un 1,06% en los once primeros meses de 2017 frente al mismo período de 2016, según el Índice de Actividad Económica del Banco Central (IBCBr). Así quedó demostrado que Brasil superó el año pasado la profunda recesión que enfrentó en los dos años anteriores.

El organismo confirmó la expectativa tanto del Gobierno como del mercado financiero de que Brasil terminó 2017 con un crecimiento cercano al 1%.

Según el indicador, la actividad económica creció en noviembre de 2017 un 0,49% frente a octubre, con lo que completó tres meses de expansión en esta comparación, y un 2,85% frente al mismo mes de 2016.

Esos resultados permitieron que la expansión acumulada en los últimos doce meses hasta noviembre llegara al 0,73%.

El IBC-Br, conocido como "la previa del PBI" y que incluye el desempeño de sectores como el industria, el agropecuario, el comercio y el servicios, es utilizado por el Banco Central para evaluar la evolución de la actividad económica y adoptar decisiones de política económica, como la definición de la tasa de intereses.

La economía brasileña se contrajo un 3,5% en 2015 y un 3,6% en 2016, con lo que completó dos años seguidos de recesión, algo que no ocurría desde la década de 1930.

Según un sondeo entre economistas del mercado financiero por el Banco Central, los analistas consideran que la economía creció un 1% en 2017 y que esa recuperación es sustentable, ya que para este año proyectan una expansión del 2,7% y para 2019 una del 2,80%.

También se conoció el dato de la balanza comercial de la primera quincena de enero, que registró un superávit de u$s 1494 millones, lo que marca una mejora del 16% interanual. Las exportaciones sumaron u$s 7076 millones y las importaciones u$s 5581 millones.

Las mayores contribuciones fueron de motores y turbinas para aviación, aviones, tubos flexibles de acero, petróleo, maíz, soja, algodón, carne bovina y celulosa.

Además, el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, afirmó que espera la creación de 2,5 millones de puestos de trabajo durante 2018. Según el funcionario, los resultados más favorables con relación al empleo van a dar una señal importante a la población sobre la reanudación del crecimiento económico del país.

Meirelles también defendió el tratamiento de la reforma previsional en el Congreso. "Es crucial desde el punto de vista de la confianza que dará la sustentabilidad de las cuentas públicas en el futuro", dijo.

El ministro insistió en que esta reforma y todas las medidas de ajuste fiscal para 2018 y 2019 serán votadas en el Congreso en el primer trimestre. "No creo que se extienda mucho más", aseguró.