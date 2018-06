Brasil: empresas se quejan por el acuerdo de Temer con los camioneros

Asociaciones sectoriales divulgaron sus estimaciones de los perjuicios que les representó la huelga de camioneros que paralizó a Brasil del 21 al 31 de mayo, y le reclaman al gobierno que se haga copartícipe del costo de las concesiones que la gestión de Michel Temer les hizo a los manifestantes. Según reportó Folha, el Instituto Acero Brasil calcula en u$s 280 millones las pérdidas en el sector siderúrgico y apuntó que 10 acerías fueron paralizadas. El presidente ejecutivo del Instituto Acero Brasil, Marco Polo de Mello Lopes, aclaró que lo más grave para la industria fue el impacto causado por la solución negociada entre el gobierno y los camioneros para concluir la huelga, que llevará a una reducción de Reintegra. Ese programa devolvía el 2% del valor exportado en productos manufacturados por medio de créditos; el gobierno redujo ahora el porcentual a 0,1%. Hace dos años, el sector pretendía un aumento de la alícuota a 5%.

"El gobierno todavía insiste en clasificar al Reintegra como un incentivo fiscal, un beneficio. No es verdad, apenas trae un resarcimiento en función del actual sistema tributario", apuntó Lopes y afirmó que Acero Brasil recurrirá a la justicia para dejar sin efecto los cambios en el programa. "No podemos echar mano del Reintegra en tanto no haya reforma tributaria". La protesta de los camioneros fue desatada por las continuas alzas del precio del diesel, que el Gobierno finalmente acordó reducir y congelar hasta fin de año, con subsidios que le costarán al Estado unos u$s 2570 millones y que serán compensados con un nuevo ajuste del gasto, que afectará a beneficios fiscales que el Gobierno daba al sector exportador y a la agricultura, entre otros.

El presidente de la asociación de la industria química Abiquim, Fernando Figueiredo, estimó que el perjuicio del sector es de unos u$s 240 millones y también adelantó que el 19 de junio, la entidad definirá si recurre las medidas ante la justicia. En todo caso, Figueiredo evaluó que la paralización de los camioneros fue justa dado el aumento de los costos que sufrieron esos trabajadores. "La culpa es exclusivamente de Petrobras, que no construyó refinerías y nos tornó dependientes de la importación de combustibles y, por tanto, del cambio". Consideró que el reajuste diario de los precios de combustibles fue un "capitalismo salvaje" y dijo que incluso después de que se hiciera todo eso, "lo que se quiere nuevamente es que la industria pague un subsidio para Petrobras". Hay que "acabar con eso", presionó.

En tanto, la asociación de automotrices Anfavea informó que la producción del sector cayó más de 15% en mayo, en comparación con el mismo mes de 2017. El resultado interrumpió la secuencia de 18 meses en alza y la industria calcula que perdió entre 70.000 y 80.000 unidades.

La firma Suzano Papel e Celulose SA le reportó al ente regulador que durante la huelga perdió cerca de 80.000 toneladas de producción de pulpa y 25.000 toneladas de papel y los productores de pollos y cerdos cifraron sus pérdidas por la huelga en u$s 850 millones.