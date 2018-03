Brasil cerró 2015 con superávit comercial

Brasil cerró 2015 con un superávit comercial de u$s 19.681 millones, su mejor resultado desde 2011 y el primero positivo tras el déficit de 2014 (-4.054 millones), a pesar de que las exportaciones cayeron a sus niveles más bajos en un lustro, informó ayer el gobierno.

Las exportaciones bajaron un 14,1 % con respecto a 2014 y se situaron en u$s 191.134 millones, pese a que la depreciación de la divisa brasileña, el real, que fue del 48,3 % en el año, favoreció las ventas al extranjero.

La caída de las importaciones fue del orden del 24,3%, hasta u$s 171.453 millones, según el balance oficial presentado por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.

El secretario (viceministro) de Comercio Exterior, Daniel Godinho, atribuyó la merma de las exportaciones a la fuerte caída de los precios internacionales del hierro, el petróleo y la soja, los principales productos de Brasil. El descenso de las importaciones fue especialmente agudo en combustibles (-44,3%), aunque también hubo importantes retracciones en las compras de bienes de capital (-20,2%), materias primas y productos intermedios (-20,2%) y bienes de consumo (-19,6%).

China se mantuvo como principal cliente de Brasil, con una facturación de cerca de u$s 35.600 millones y un descenso de las ventas para ese destino de 11,3 %. Las ventas a Estados Unidos, segundo socio comercial, bajaron 9,7%, mientras que a la Argentina, tercer mercado brasileño, las exportaciones bajaron 9,3% y se ubicaron en u$s 12.800 millones, motivado por menores ventas de automóviles y autopartes, principalmente.