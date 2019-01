Brasil: bloquean cuentas y multan a la minera Vale por el dique roto

La justicia brasileña bloqueó cuentas de la compañía Vale por unos u$s 3000 millones desde que el viernes colapsó una represa minera de su propiedad, causando al menos 58 muertos y 305 desaparecidos.

La mayor parte de ese importe se destinará a resarcir a las víctimas y reparar los daños que causó la rotura en la localidad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais. Pero el castigo económico para una de las gigantes brasileñas no termina ahí ya que recibió dos multas por esta tragedia: una del Instituto Brasileño de Medio Ambiente por u$s 67,5 millones y otra del gobierno de Minas Gerais por u$s 26,7 millones.

Además, la agencia Standard & Poors (S&P) advirtió que colocó a Vale en observación y le podría rebajar la nota de crédito en varios grados por las obligaciones financieras que deberá asumir la compañía.

El viernes, cuando ocurrió el desastre, la bolsa de Sao Paulo no operaba por ser festivo en la capital paulista, pero los papeles de la compañía registraron una fuerte caída del 8% en la plaza estadounidense.

Hace tres años, Vale ya se vio implicada por una catástrofe similar en una de las minas de su subsidiaria Samarco, también en Minas Gerais, con un saldo de 19 muertos.

Ayer quedó patente que sigue habiendo riesgo de que colapsen más diques de Vale en el mismo complejo.

Las autoridades detectaron "peligro inminente" en la mina Córrego do Feijao en Brumadinho por un aumento de nivel del agua, evacuaron a los vecinos y los bomberos suspendieron las labores de rescate del dique colapsado el viernes. Tras bombear el agua, se habilitó que continuaran las tareas.

Vale opera en más de 30 países, fue privatizada por el gobierno brasileño en 1997 -que controla una parte sustancial de las acciones con derecho a voto-, es la mayor exportadora mundial de hierro y valorada también como productora de níquel, potasio y cobre