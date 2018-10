Brasil: Guedes se disculpa por comentario sobre el Mercosur y Argentina

Tras el ballottage del domingo pasado que dio al ultraderechista Jair Bolsonaro como ganador y próximo presidente de Brasil, su máximo asesor económico y futuro ministro de Hacienda, Paulo Guedes, brindó una conferencia de prensa para dar un panorama del rumbo económico del futuro gobierno.

En ella aclaró que la relación con el Mercosur y Argentina “no será una prioridad” e incluso se refirió al bloque como a una "prisión cognitiva” porque impide comerciar unilateralmente con otras regiones.

Este martes aclaró que “pido disculpas, fueron palabras en la noche de la elección y uno no sabe qué responder. Yo no quise en ningún momento desmerecer a Argentina o el Mercosur, pero la verdad es que no es el foco en este momento porque lo son nuestros problemas internos”, entrevistado por el diario La Nación en Río de Janeiro.

Apenas ayer, Bolsonaro afirmó que pretende darle una nueva dimensión al Mercosur, por considerar que el bloque está "sobrevalorado" y expresó que coincidía con Guedes para quien el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y del que Venezuela está suspendida "no es una prioridad".

"Mercosur tiene su importancia sí pero, en mi opinión, está sobrevalorado. Fue bien gestado en su inicio pero en el Gobierno del PT el asunto ideológico pasó a hablar más alto. Nadie quiere detonar el Mercosur pero queremos darle su debida estatura", afirmó el próximo presidente de Brasil.

Enrique Zuleta Puceiro

Agregó que no quiere citar a ningún país pero había miembros del Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -con Venezuela suspendida-) que burlaban las reglas del libre comercio y recibían total libertad por parte del Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil.

"Lo que queremos es librarnos de algunas amarras del Mercosur. Venezuela nunca debió haber sido aceptada como miembro del Mercosur debido a la cláusula democrática", aseguró.

Hace una semana, Bolsonaro decía que quería conformar una “alianza liberal” con Argentina y Chile, y criticaba el modelo actual del Mercosur por considerar que fue “desvirtuado” por el PT.