Bolsonaro: mañana se conocerán los resultados de la prueba de coronavirus

Luego de que el titular de la Secretaría Especial de Comunciación de la Presidencia (Secom), Fábio Wajngarten, ahora el presidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó a ser monitoreado por el equipo médico de presidencia. Hasta ahora, sin embargo, no se habrían identificado síntomas compatibles con la enfermedad. Los resultados estarían listos para este viernes.

Si bien oficialmente Wajngarten aún no confirmó que padece el virus, su esposa Sophie, dijo hoy en un grupo de madres de WhatsApp de la escuela donde asisten sus hijas, que el funcionario había dado positivo, según reveló el diario Fohla de Sao Paulo.

Más allá de los rumores, este jueves Bolsonaro bajó la tensión en declaraciones a periodistas en el Palacio de la Alvorada: "Voy a llamar al (Ministro de Salud, Luiz Henrique) Mandetta. No soy médico, no soy infectólogo. Lo que he escuchado hasta ahora [es que] otra gripe ha matado más que esta", dijo.

El secretario estuvo muy cerca del presidente Jair Bolsonaro y del presidente Donald Trump en su viaje a los EE .UU. "Digamoslo de esta forma, no estoy preocupado por eso" le dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca después de que se confirmara el cuadro de Wajngarten.

El jueves –un día después de que la OMS (Organización Mundial de la Salud) declarara que hay una pandemia de coronavirus en el mundo–, Bolsonaro canceló un viaje a Mossoró (RN) debido a la evaluación de sus asistentes de que, en la situación actual, Es necesario evitar exposiciones en ambientes con riesgo de contaminación.

Primer caso de contagio local en Rio de Janeiro

La secretaria de Salud de Río de Janeiro (que ya tiene 15 personas afectadas) confirmó el primer caso de contagio local de coronavirus en el estado. Se trata de un matrimonio de 72 y 68 años que que no estuvieron en países con transmisión comunitaria.Ambos se encuentran en cuarentena en su casa y su estado de salud es estable.