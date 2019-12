Bolivia: desde el gobierno, dicen que Áñez no se va a presentar a las elecciones

El ministro de la Presidencia de Bolivia, Yerko Nuñez, negó que Jeanine Áñez vaya a presentarse para competir en las próximas elecciones o que vaya a darle su apoyo a algún candidato.

“Áñez no va a ser candidata a presidente, este es un Gobierno de transición. Lo único que quiere este Gobierno es devolver la paz, unir a todos los bolivianos, tener elecciones limpias y transparentes", aseguró Nuñez. "Este Gobierno no va a hacer política con ningún candidato y no va a apoyar a ningún candidato, este un Gobierno de transición responsable", insistió.

La aclaración del flamante ministro de la Presidencia viene después de que su predecesor, Jerjes Justiniano –a quien Áñez le pidió la renuncia el miércoles pasado–, dijera que la presidenta interina de Bolivia tenía intenciones de postularse para las elecciones de 2020 y que corrió a Justiniano exclusivamente para poner a un hombre de su confianza, en una cartera que maneja cerca de u$s 400 millones. Por su parte, Nuñez recordó que Justiniano había apoyado abiertamente al candidato de ultraderecha, Luis Fernando Camacho.

Justiniano fue uno de los actores centrales en las negociaciones que terminaron por suspender las movilizaciones y protestas en apoyo a Evo Morales, que acabaron con al menos 32 muertos.p