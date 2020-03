Bolivia confirma sus dos primeros casos de coronavirus y declara la "emergencia nacional"

Tras detectar los dos primeros casos de coronavirus en el país –uno en Santa Cruz y otro en Oruro– Bolivia declaró la "emergencia nacional" con el objetivo de movilizar los fondos necesarios para contener el brote.

Si bien el ministro de la Presidencia, Yunko Núñez, instó a las personas que tengan síntomas compatibles con la enfermedad a quedarse en sus casas, aclaró que por ahora no se prevé el cierre de centros educativos ni de fronteras, porque los representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Bolivia no lo aconsejan aún.

Por su parte, el director de Educación de Oruro, Eduardo García, informó que se suspendieron las clases en la ciudad "primero para aplacar el pánico y segundo para prevenir cualquier contagio que pudiera irradiarse". La decisión fue criticada por el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.

Los primeros casos de coronavirus en Bolivia son dos mujeres de más de 60 años que habían viajado a Italia, y ahora se encuentran en aislamiento, según informó el ministro de Salud, Aníbal Cruz.

En clave electoral, Núnez pidió "dejar en un segundo plano todas las peleas de la campaña" para los comicios generales del 3 de mayo y hacer un frente común contra el coronavirus.

"En momentos como éstos debemos trabajar unidos, debemos trabajar en equipo (...) Estamos en medio de una campaña electoral que a veces genera confrontaciones, pero este es el momento de dejar esto en segundo plano", ha incidido la presidenta interina, Jeanine Áñez, citada por el diario boliviano 'Página Siete'.

Debido a la gravedad de la amenaza de expansión del coronavirus, hemos tomado la decisión de no realizar actos masivos en nuestra campaña. El gobierno debe declarar alerta epidemiológica. — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) March 11, 2020

En este contexto, el ex presidente y candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ha anunciado vía Twitter que, "debido a la gravedad de la amenaza de expansión del coronavirus", ha decidido "no realizar actos masivos" en su campaña electoral. Además, ha pedido al Gobierno que declare la "alerta epidemiológica".