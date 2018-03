Bolivia: el Gobierno habla de empate técnico por sondeos pero en el conteo oficial gana el No a Evo

El gobierno boliviano aseguró que el resultado del referendo del domingo sobre la reelección del presidente Evo Morales para un cuarto mandato registra un “empate técnico”, y que podría sufrir una ‘radical modificación‘ cuando se conozcan los resultados oficiales del tribunal electoral.



“Estamos hablando de un auténtico empate técnico el que se está dando ahora, entonces es mejor guardarse el entusiasmo y esperar con paciencia los resultados (...) La celebración forzada puede convertirse en llanto‘, señaló en conferencia de prensa el vicepresidente Álvaro García, quien habló en lugar del presidente Morales.



Bolivia votó este domingo por el cambio de un artículo de la Constitución para permitir la reelección del presidente y su vicepresidente por cinco años, cuando concluyan sus mandatos en 2020. Ambos están en el poder desde 2006.



La segunda autoridad del país señaló que los resultados basados en conteo rápido de votos (escrutinio paralelo que hacen las encuestadoras) ofrecidos por las grandes canales de televisión, como de los privados ATB -elaborados por Ipsos- y de Unitel -

hechos por Equipos Mori- no son oficiales y pueden cambiar.



ATB indicó que el rechazo a la reforma constitucional fue de 52,3% y el apoyo de 47,7%, mientras que Unitel indicó que la victoria del No fue del 51%, frente al 49%.



El vicepresidente García mencionó varias veces que ‘es altamente probable que esas cifras se modifiquen de manera drástica‘ y recordó que los dos canales de televisión no tomaron en cuenta los votos de los residentes bolivianos, como de Brasil y Argentina, y los sufragios en áreas rurales alejadas, donde el oficialismo ‘tiene amplio respaldo‘.



Por ello, insistió en la misma línea la necesidad de aguantar por los resultados oficiales que deberá divulgar el Tribunal Supremo Electoral, que se comprometió a dar datos hasta un 80% ‘en cuestión de días‘.



También recomendó a los opositores no festejar por adelantado ni “beber la leche antes de haberla ordeñado”, pues el gobierno y el oficialismo están confiados en que alcanzarán resultados positivos.



Los opositores desplegaron fiestas populares en varias ciudades del país, como en las plazas de armas de Santa Cruz (este) y Trinidad (noreste), para celebrar la victoria de la no reforma constitucional, mientras que el oficialismo guardó en general silencio.

FUENTE: Agencias La Paz