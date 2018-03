Bloomberg no será candidato

El ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg (foto), anunció que no lanzará su candidatura presidencial independiente ante el riesgo de pavimentar el camino a un triunfo del millonario Donald Trump , aspirante por el Partido Republicano, poniendo así punto final a las especulaciones. "Amo demasiado a nuestro país como para jugar un papel en elegir un candidato que debilitará nuestra unidad y empañará nuestro futuro, y no entraré en la carrera para ser presidente de EE.UU.", expresó Bloomberg en un artículo publicado en la agencia que lleva su nombre.