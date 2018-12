Bélgica se queda sin gobierno y no pasa nada

El rey Felipe de Bélgica está realizando intensas consultas con los presidentes de los principales partidos políticos del país para decidir si acepta o no la dimisión que le presentó el primer ministro Charles Michel, y así definir si convoca a nuevas elecciones.

Luego de que los soberanistas flamencos de la N-VA se negaran a apoyar el pacto migratorio de la ONU que firmaron más de 150 países -Bélgica entre ellos-, esa agrupación salió de la coalición, donde era el socio mayoritario.

El martes, los socialistas flamencos y francófonos, junto con los Verdes, presentaron una moción de confianza y como el liberal Michel no obtuvo el respaldo parlamentario suficiente para un gobierno de minoría, presentó su renuncia.

"He constatado que mi llamamiento no ha convencido. No he sido escuchado. Debo respetarlo y tomar nota de la situación. Tomo la decisión de presentar mi dimisión", dijo el primer ministro belga.

Si bien el tema migratorio fue el factor disruptivo para precipitar la fractura de la coalición, los tres partidos que presentaron la moción le exigieron a Michel que aclarara tres asuntos de su gestión: el poder adquisitivo, la seguridad y el clima, pero sus respuestas no les resultaron satisfactorias.

Entre los escenarios posibles a partir de ahora figura la convocatoria de elecciones antes del 26 de mayo, cuando estaba inicialmente previsto celebrar esos comicios, pero esa posibilidad carece del apoyo de varios partidos francófonos y flamencos.

Si después de tantear a los partidos políticos el monarca acepta la dimisión de Michel, la Cámara votaría su disolución y se convocarían elecciones anticipadas a realizarse en un plazo de 40 días.

En caso de que no exista una mayoría para la disolución del Parlamento, el Gobierno se mantendría en funciones hasta el próximo 26 de mayo.

Todo se definirá en estas horas, en las consultas del monarca con los presidentes de los democristianos francófonos del CDH, los liberales flamencos (Open Vld), los nacionalistas flamenco N-VA y los socialistas francófonos.

En todo caso, el tema migratorio será una variable clave para quien lidere el gobierno de aquí en más. El domingo pasado se habían registrado incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y la policía durante una marcha convocada por la ultraderecha en Bruselas para protestar por el Pacto Migratorio de la ONU.