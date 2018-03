Barack Obama: "Trump no será presidente; esto no es un reality"

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que el empresario Donald Trump no será elegido presidente de ese país, y que su retórica durante la campaña de las primarias republicanas ha alarmado a los observadores extranjeros".

"Sigo creyendo que el señor Trump no será presidente", dijo Obama ayer en rueda de prensa tras reunirse con líderes del sudeste asiático en su rancho de California. "Y la razón es que sigo teniendo fe en el pueblo estadounidense. Creo que se da cuenta de que ser presidente es un trabajo serio; no se trata de presentar un programa de televisión o un talk show", agregó el mandatario, en alusión a la faceta mediática de Trump, favorito entre los republicanos.

Ante estas declaraciones, Trump respondió que para él es "un cumplido" ser criticado por un presidente que "ha hecho tanto daño al país".