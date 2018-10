Avanza en Brasil el proyecto para criminalizar las manifestaciones

La llegada de Jair Bolsonaro al poder dio carta blanca para el avance de diversas propuestas de mano dura. Y no sólo contra la delincuencia común, sino que quiere expandirse a la violencia política, aún en sus expresiones mínimas, lo que puede derivar claramente en la penalización de la protesta social.

Un proyecto que amplía la ley antiterrorismo, que abre el camino para criminalizar las manifestaciones y a los movimientos sociales, avanza en el Senado de Brasil y podría ser votado en las próximas semanas.

Aunque la oposición al gobierno actual consiguió maniobrar para evitar la votación del texto presentado por el senador del partido Social Demócrata Lasier Martins en la Comisión de Constitución y Justicia.

Senadores del PT y aliados consiguieron aprobar la realización de una audiencia pública antes de la votación que tendrá como miembro informante al senador Magno Malta, un aliado cercano al presidente electo Jair Bolsonaro.

De acuerdo con la propuesta, queda caracterizado como terrorismo “incendiar, depredar, saquear, destruir o explotar medios de transporte o cualquier bien público o privado” e “interferir, sabotear o damnificar sistemas de informática o bancos de datos”. Las penas previstas pueden llegar a 30 años de prisión en actos que “atenten contra la vida o integridad física de las personas”.

Para el senador Randolfe Rodrigues, del partido Rede, el proyecto “es un acto de censura” con la mira puesta en los movimientos sociales. “El crimen de terrorismo ya está tipificado en la legislación. Lo que quieren es extenderlo a cualquier tipo de crimen para criminalizar a los movimientos sociales. Es un acto de censura, es un acto de combate al derecho de circular libremente y de la libertad de manifestarse que está contemplada en la constitución”.

Para cambiar la ley se precisará, además de la aprobación de diputados, la sanción del presidente, es decir que aún depende de Michel Temer. Igualmente el líder del PT en el Senado, Lindbergh Farías (RJ) dijo que la estrategia es tratar de impedir que la votación se realice durante este período legislativo.

Malta se opone a la realización de las audiencias. “Quieren debatir si quemar patrimonio público es un crimen o no. Yo estoy en contra de la audiencia porque no es necesaria”, afirmó. “Quien se dispone a incendiar un bien público no lo hace de buena fe”.

Para Randolfe, el proyecto tiene la marca de Bolsonaro y no debería ser aprobado durante el actual gobierno.

“Si el gobierno de Jair Bolsonaro está dispuesto a hacer eso, que se ponga a trabajar a partir del año que viene. Pero no en este”, afirmó.

Gobernador de Río quiere francotiradores en las favelas



En tanto, el gobernador electo del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, impulsa que francotiradores de élite abatan a criminales que porten fusiles en las favelas de la región.

La propuesta fue rápidamente condenada por Amnistía Internacional, que alegó que esa medida supone una afrenta a la legislación brasileña e internacional y una falta de respeto a las reglas sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego.

“¿Fusil en la mano? Es una amenaza, el criminal va a usar el fusil para atacar a quien sea que esté enfrente suyo", declaró Witzel en una entrevista.

El ex juez federal, del Partido Social Cristiano (PSC), fue elegido gobernador de Río de Janeiro con casi un 60 % de los votos frente al 40 % que obtuvo el ex alcalde Eduardo Paes.

Witzel es un fiel seguidor del ultraderechista Jair Bolsonaro y, como el presidente electo, defiende “mano dura” para combatir la violencia que azota al estado de Río, cuya seguridad están en manos de las Fuerzas Armadas desde febrero pasado.

Preguntado sobre los episodios en los que las autoridades tirotearon a inocentes con objetos que fueron confundidos con armas, el gobernador electo manifestó que “normalmente un francotirador no dispara en quien está con paraguas y mucho menos quien está con una máquina de taladrar”.

“En esos casos eran policías que no estaban preparados para ese tipo de misión”, pero “serán entrenados” para ello, aseguró y añadió que ya solicitó un levantamiento a distintos cuerpos para saber qué agentes ya están calificados.

“Hoy, en Ciudad de Dios -una favela en la zona oeste de Río-, un helicóptero grabó cinco elementos armados con fusiles. Allí, si uno tiene una operación en que nuestros policías están autorizados para abatir, todos ellos serán eliminados”, completó.

También mostró su conformidad con la posibilidad de abatirlos desde un helicóptero.

Witzel, que tomará posesión de su cargo el 1° de enero, reconoció que no puede garantizar que los policías no vayan a ser condenados por la Justicia por eventuales abusos, pero que él prefiere “defender agentes en el tribunal que ir a su funeral”.