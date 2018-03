Atentado terrorista en Londres deja cinco muertos y 40 heridos

La primera ministra británica, Theresa May, condenó el "repulsivo y depravado" atentado que ayer causó cinco muertos y 40 heridos cerca del Parlamento británico, en el centro londinense, sin que por el momento alguien se atribuyera la autoría.



May presidió una reunión del comité de emergencia Cobra –que agrupa a los principales ministros del Gobierno– para analizar la respuesta al ataque, y anunció que no habrá cambios en el nivel de alerta terrorista "severo" en el que se encuentra el Reino Unido, que indica que un ataque es "altamente probable".



Medios británicos desmintieron versiones de que el atacante fuera un imán nacido en Londres a quien la inteligencia británica señaló hace años como "un predicador del odio".



A las 15:00 GMT un hombre embistió a varios peatones con un vehículo 4x4 sobre el puente de Westminster donde murieron al menos tres. Luego avanzó unos 100 metros hasta estrellar la camioneta contra la reja perimetral del Parlamento, se bajó armado con un cuchillo y apuñaló a un policía que luego falleció, antes de ser ultimado a tiros por otros agentes, indicó el subcomisario y jefe de la unidad antiterrorista de la Policía, Mark Rowley.



La policía consideró al hecho un "atentado terrorista" y señaló que aparentemente el agresor actuó solo. Desplegó una "exhaustiva investigación antiterrorista" y "recursos masivos", que engrosarán la presencia policial en las calles de Londres.



El ataque coincidió con el primer aniversario de la muerte de 32 personas en un doble atentado con explosivos en Bruselas, perpetrado por el grupo Estado Islámico (EI).